自由廣場》310西藏抗暴日 給台灣的一封信

◎ 札西慈仁

三月十日西藏抗暴六十四週年，台灣也即將迎來了第廿次的西藏抗暴大遊行。我還記得第一次遊行是在二○○四年，當時只有七名藏人拿著西藏國旗、達賴喇嘛法王的照片以及英語標語走在台北街頭，那時候我們只會喊英文的口號，也不知道怎麼聯繫記者，連警察人數都比我們多。但廿年過去了，三一○大遊行已經成為台灣人或者至少是台灣社運界很重要的一件事情，參與人數也越來越多，謝謝台灣人對西藏的支持！

中共對於西藏的壓迫，這麼多年來不曾停止，反而是不斷地用新的方式欺侮西藏人。在習近平「中華民族命運共同體」的口號下，迫使藏人兒童進入集中營般的寄宿學校，強迫殖民漢化教育；採集藏人的DNA及血液、虹膜，為的是加強對藏人的監控；宗教的迫害更是變本加厲，西藏的文化及傳統正在消逝中。

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對抗西藏不僅是對中共抵抗，更是和時間的抗爭。從一九五一年簽署十七條協議以來，七十年過去了，西藏人還在努力中。不只藏人，我們也看到了東突厥斯坦、南蒙古、香港，甚至中國人自己，都在中共政權的壓迫下，奮起抵抗。連烏克蘭及緬甸的抗爭，我們都可以看到中共在背後的身影。台灣更是一個勇敢的國家，台灣人讓人敬佩，在中共對台灣軍事威脅下，守住了自己的人權與民主，更站在受中共壓迫的各個國家及民族前面，扮演了守護者的角色，讓所有人都可以在台灣這塊土地上對中共發聲。

緬甸軍事政變二週年、俄羅斯入侵烏克蘭一週年，在台灣都舉行了各界的聲援活動；台灣的二二八七十六週年遊行也才結束，三月五日即將會有三一○西藏抗暴六十四週年大遊行，接下來還會有東突厥斯坦、中國六四、香港抗中的相關紀念活動，謝謝台灣人撐起了一個抗中的平台。

「迫害未完、真相未明、抵抗未止」是今年大遊行的主題，這個主題不僅僅是西藏適用，更是所有受極權壓迫的國家都適用。有共同理念與價值的我們，應該彼此守候，所以我再次邀請大家走出來，在三月五日那天，為西藏而走，也為每一個自由、不放棄的靈魂而走。

（作者為在台藏人福利協會會長、西藏台灣人權連線常務理事）

西藏抗暴六十四週年大遊行：三月五日下午一點台北市捷運忠孝復興站集合

燭光祈願會：三月十日晚七點自由廣場

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