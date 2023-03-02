社論》民主與專制的衝突能量仍在累積

在俄羅斯侵烏戰爭屆滿1年之際，美國總統拜登2月20日出乎意料造訪基輔，表態力挺烏克蘭。圖為拜登和烏克蘭總統澤倫斯基悼念陣亡將士後握手。（歐新社檔案照）

剛剛過去的二月，北京有些掀牌動作。二月十八日，布林肯與王毅會面時警告，如果中國向俄羅斯提供致命支援，那麼在許多方面中國就成了共同交戰國，將會面臨後果。隔天，布林肯又指出，根據美方掌握資訊，中國正在考慮提供俄羅斯致命支援。接著，德國「明鏡周刊」報導，俄羅斯軍方正與中國西安冰果智能航空科技公司談判生產自殺式無人機，後者已同意在四月前供應俄方一百架代號為ZT-180的原型機，並且還計畫輸出零件和技術，協助俄方量產，每個月的產量可達一百架。中國也不示弱，猛批「美國的霸權霸道霸凌及其危害」。

如果「口水」升級為「論述」，就接近幹架更進一步了。烏俄戰爭一週年前夕，普廷發表國情咨文重彈舊調：俄羅斯面臨納粹的威脅，以及來自基輔政府的不斷威脅與仇恨；西方世界對和平的承諾是一場詐欺、是殘酷的謊言，基輔政府正試圖蒐集生化武器和核武。普廷稱：儘管莫斯科盡可能想透過談判，和平解決衝突，但西方世界卻在背後策劃另一種劇本，想把一場局部衝突發展為全球衝突。中國則發布「全球安全倡議概念文件」、「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，基調還是怪罪西方、烏克蘭引起「衝突」，不承認「入侵」、「戰爭」。儘管如此，俄羅斯仍稱解決衝突的前提是必須承認俄羅斯對於烏克蘭東南部四州的控制權。看來，王毅向普廷保證中俄關係「成熟堅韌、穩如泰山」；普廷亦稱，中俄關係正達到「新的里程碑」，期盼習近平訪俄；真正的故事，還有潛台詞的劇本。

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不同陣營針鋒相對聲中，拜登出人意料訪問基輔，並在華沙發表演講批評普廷：「認為像他那樣的獨裁者堅強，民主國家的領袖軟弱，然後他遭遇美國及各地拒絕世界被恐懼統治的國家的鋼鐵般意志」、「我們對烏克蘭的支持不會動搖，北約不會分裂，我們不會倦怠」、「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭。」普廷，習近平，拜登，攸關今後世界的戰爭或和平，他們也擺出了論述的衝突性。另，普廷宣布，俄羅斯將暫停參與「新戰略武器裁減條約」，警告將恢復核武測試。西方則獲得越來越具體的證據，指向中國已經或正在「軍援」俄羅斯。慕尼黑安全會議，預示的似乎是一個更不安全的世界。

二月下旬的國際動態，有助於理解上旬的那顆風向球。後半段的緊張升高，隱約透露前半段的中美關係表面暖化之際，實際上弱不禁風。這顆中國偵察氣球，一月底、二月初入侵美國，二月四日遭擊落。擊落之前，布林肯宣佈延緩五日至六日之首度訪中行程。當時，外界不解，華府何以採取如此大動作。後半段的劇情提供了解釋，即，美國、北約當時似已掌握情資，中國正在考慮提供俄羅斯致命支援。而中國「軍援」俄羅斯，華府一再強調過了，「將給美中關係帶來嚴重問題」。從「聯中制蘇」到「中俄友好沒有止境、合作沒有禁區」，美國的全球戰略即將轉向定型。吳釗燮、顧立雄一行，台灣外交、國安首長，首度於AIT總部與副國務卿層級官員閉門會議；「產經新聞」披露，小英已就八月前訪美與美方協調，凡此恐怕是這種氣氛帶來的突破。另一廂，北京倒果為因，要求有關國家停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。實際上，台灣早已聞到北京機艦襲擾及認知戰的煙硝味。

上個世紀，兩次世界大戰，如何從星星之火，惡化到燎原之勢，事過境遷很難想像。不過，現在正好有觀察機會，可以幫助理解歷史。烏俄戰爭，屆滿一年，侵略方投下的火種繼續燃燒，引起民主國家群起援烏抗俄。這種趨勢不改，森林大火有可能眼睜睜地看著它發生。剛剛過去的二月，地緣動態的變化速度，很明顯地加快了。未來的戰爭或和平，天平似未朝樂觀的方向修正，前景堪憂。風雨欲來，台灣絕非局外人。布林肯表示，各國目前不僅只是為了支援烏克蘭，也必然設想到了中國可能對台動武，要是台灣受中國侵略發生危機，將對全球經濟造成毀滅性的影響。以目前的趨勢來看，「台灣有事」仍可能是「全球有事」的始燃點之一。民主與專制的衝突能量仍在累積，國人、朝野須有充分的思想、行動準備，在可能的變局中確保國安、趨吉避凶。

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