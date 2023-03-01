自由廣場》一顆荷包蛋漲五元是黑心無良？

◎ 蘇子華

昨天看到貴版一位國中教師抨擊這波蛋價飆漲，該責怪無良店家，特別針對早餐店做抨擊，筆者身為在台北市經營早餐店已有十八年的老闆，看到此文，真的不由生起悲與憤！

十八年前，剛開始經營早餐店時，一箱二十斤的雞蛋大概在四百五十元左右，那時單點一顆荷包蛋是十元。姑且不論今日每箱蛋價已破一千一百元，即使在一年多前，蛋價尚且平穩時每箱價格就已逾九百元，怎麼能說每顆雞蛋成本只漲五毛錢，又怎麼能說漲五元是黑心無良。

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該作者並指早餐店業者可以大量進貨，會有更低廉進價。而這根本不是事實，因為早餐店的雞蛋進貨價，只比雜貨店零售給一般民眾每台斤的價格便宜一至二元。而雞蛋在年前就開始有缺貨現象。以筆者所在區域，送蛋的小盤商有三家，他們每天也像跑銀行三點半一樣努力找蛋，為我們店家維持穩定供給，好讓我們能開店做生意，維持生活。以往每天早午都來巡貨，現在兩天才會來問一次，每次就只給你需要的蛋量而已，一旦多給你，就不夠給其他家，現在連一箱都不可能多給你，更遑論大量廉價供應。

這名教師並將漲價責任全數推給我們這些小店家，卻沒想到我們還有上游廠商，廠商在給我們店家的零售價，都能隨著批發價格隨時調整，但我們直接面對消費者，尤其每天都來消費的熟客，卻不能說漲就漲。

事實上，各項原物料早在武漢肺炎疫情開始肆虐以來，就已起漲，更不用說俄羅斯侵略烏克蘭對全世界造成的影響！這名教師不譴責中國和俄羅斯，反而責難最基層的小店家黑心無良。身為早餐店老闆，我只能說，是不是搞錯該罵的對象！

（作者是早餐店經營者）

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