自由廣場》畢旅不妨改由各班自行辦理

◎ 徐嘉欣

北一女學生日前在網路論壇抱怨學校畢業旅行的行程潦草，美其名是三天兩夜，能玩的地方實際上卻沒有多少，而花錢去的景點待的時間短，質疑「真有六四五○的價值嗎？」

老實說，看過她們三天兩夜的行程表，應該有不少人反而認為這已是「流血價」，因為兩天的住宿都是四星級以上的飯店，又是自助早餐、晚餐的，再加上義大世界和海生館的門票，還有車資，六千多真是便宜。筆者也帶過數屆畢旅，雖收費不超過四千元，但並不是兩晚都住星級飯店，且多是自理餐，兩個晚上都是在逛夜市，而且那已是七、八年前的事了，現在萬物齊漲，且漲翻天了，如此收費還能排出這樣的行程，真佩服主辦單位。

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畢旅很難令人人滿意，校方和業者應有「割肉予人食，閣予人閒臭臊」的無奈吧，所以筆者認為，這吃力不討好的工作，學校就不須攬下來做了，就把「畢旅」交由各班自行辦理，包括要不要辦或是該如何辦，都由學生自己決定，他們一定會比大人辦得還要精彩，還要盡興。筆者孩子的高中畢旅都由他們自己主辦，並都覺得那是高中時光一段最難忘的回憶。當然藉此也可以訓練學生的辦事能力，也可以讓學生對大人多一份同理心，當然學校一定要做好把關工作，畢竟讓學生「快快樂樂的出門，平平安安的回家」是最基本的要求。

（作者是文字工作者）

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