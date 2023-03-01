自由廣場》後疫情時代 迎戰ESG推動醫療永續

◎ 王怡人

隨著國際二○五○淨零轉型及碳邊境稅衝擊，企業紛紛發布ESG永續報告。醫療體系不同於其他企業，需要大批耗電的醫療設備及藥品，是排碳量最可觀的大戶，節能減碳成為醫院高難度的任務。未來醫院評鑑將朝向無紙化並鼓勵發展智慧醫療強調風險管理與資安防護，後疫情時代醫療體系要如何導入ESG因應經濟及環境快速變化永續發展？筆者認為，可從環境、社會、醫院治理三面向著手。讓ESG管理自動化，做好數據管理、數據溯源及碳權交易，從碳計算檢視醫院的ESG績效，參考歷年能耗趨勢制訂目標採取改善行動，這些改善後的碳排數據如何被外部信任，是ESG轉型起步的關鍵。

醫院減碳首要之務莫過於數位轉型，運用智慧醫療簡化流程，減少臨床工作負荷，提升病安品質。推動無紙化電子病歷上雲端，數位健康管理健康存摺、電子支付。運用物聯網技術於自動監測及控制儀器耗電，結合人工智慧制定決策、優化流程。運用區塊鏈技術將供應鏈碳排放數據視覺化，促進排放權交易智慧化。著手智慧化倉儲及物流管理掌握韌性、綠色供應鏈。其次，可從醫療廢棄物減量、負碳技術、再生能源、提高能源效率、節約用水、素食和綠建築著手。透過綠運輸及送餐送藥機器人，視訊看診與視訊會議減少交通往返減碳。最後，讓節能減碳精神內化為醫療機構文化。

請繼續往下閱讀...

打造綠色醫院除環境外，須加強社會參與。推動社會公益及社區健康營造及國際醫療。幸福職場建立職業安全管理系統及職業災害應變對策，保障員工薪資福利，聘用人員多元化。另外，保護患者權益，提供安全精準醫療及安寧照護，減少無效醫療。關於醫院治理方面，需建立高效、透明、責任明確的治理結構。建立經營績效、內部控制和監管機制，並建立風險管理機制，有效危機應變。

未來工業5.0將全面性結合自動化及永續零碳製造。配合健康促進醫院結合全球氣候變遷與環境永續經營，我們須透過環保措施、高品質醫療服務、社會責任投資和有效的管理系統，才能讓醫療體系具持續營運的韌性，因應環境快速變化以永續發展。

（作者是衛福部台北醫院主任／陽交大醫學院教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法