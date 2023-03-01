自由廣場》高中生看轉型正義

◎ 翁建中

四天連假結束了，今年是二二八事件七十六週年，許多商家祭出「歡慶」二二八優惠，不少民眾也籌劃國旅散心，但我想問的是，還有多少人記得，我們是為了紀念二二八而放假？

過去在國中小的社會課本，僅用了兩三頁的篇幅描繪國民政府在台的大屠殺，進入高中，也只在選修歷史談到國外轉型正義例子，對比台灣。從時間長河的角度來看，一段台灣悲慘的過往只用十分鐘帶過，而遙不可及的中國史卻花了半年的篇幅強制學習。

請繼續往下閱讀...

二二八事件雖已離我們遠去，但當年多少家庭的破碎，社會上的不諒解依舊存在？龐大的加害者體系，小從校園秘密特務，大到簽下應即槍決可也的蔣中正，至今仍難抓到歷史凶手，若放至今日，民怨早能讓真相水落石出。

台灣之所以特別，是因為我們在轉型的階段，沒有透過革命、政變讓專制政權下台，是經過改革開放，政黨交換，讓台灣能民主開放，自由生活。也因這樣，社會上的不諒解與對立的想法，更加讓轉型正義之路顛簸萬分。

要永遠記得過往所發生的事情，就是要確保歷史不再重演。相較之下，國民黨數天前到二二八紀念碑獻花就顯得荒謬至極，因為國民黨始終無法面對歷史共業道歉，其支持者往往嚷嚷著過去的事就該讓它過去，我想，這才是轉型正義在台灣無法推動的重大原因。

「縱然帶著永遠的傷口，至少我還擁有自由」不該忘記二二八，也不該忘記我們是為了什麼而放假。

（作者為高中生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法