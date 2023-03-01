自由廣場》（林保華專欄）二二八騙子：邊道歉 邊再犯

歷史向前走，所以每年的二二八，國民黨都要出來為此道歉。也是每到這個時刻，我們看到的是，國民黨主事者言不由衷的道歉，再就是他周圍冒出心不甘、情不願的一堆雜音。形成這種局面，自然是轉型正義未竟全功，真相沒有全部出來。而這，國民黨須負最大責任，因為二二八是國民黨統治台灣的產物，所有相關資訊、人事都掌控在他們手裡。寧靜革命雖然避免大流血，然而也給國民黨掩蓋歷史、扭曲歷史的時間與空間，雖然其中的眉目已經難以遮掩而呼之欲出。

然而更嚴重的還不是國民黨對二二八行禮如儀的道歉，而是在道歉的同時，卻在繼續創造條件製造新的二二八！

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二二八反映出當年台灣人對「祖國」的天真與誤解，導致祖國的懷抱不但不溫暖，而且口蜜腹劍式的從腹部捅出一把利劍，殘害了當年台灣的一代菁英，從此噤聲廿年。用一個比較粗俗的中華諺語，就是「強龍壓過了地頭蛇」。這種戲碼在中國上演了兩三千年而形成的政治文化、社會文化，身為蔣委員長，怎麼會不懂？不幸的是即使中國國民黨非常了解這句諺語，也這樣做了，他們卻從二○○五年開始公開喊出「聯共制台」牽引中共這個新強龍過海制台。最近，國民黨副主席夏立言更是奉命到中國協商此事，共籌新二二八，他們還為受到禮遇自鳴得意。

台灣人好不容易通過寧靜革命以和平方式實現政黨輪替，國民黨卻與新的「祖國」勾勾搭搭，導致台灣人面臨新二二八的威脅。當然國民黨說這是為了和平，然而不就是迎合中共的「反獨促統」，怎麼可能有和平？

中共在「強龍壓過地頭蛇」方面，比國民黨手段高出許多。秋收暴動毛澤東投奔井岡山土匪王佐、袁文才，不久分化了袁文才，火拼王佐。一九三五年「長征」投奔陝北土共，遂即他們的老大劉志丹奉命東征抗日，還沒有見到日本人劉就中彈斃命，據稱子彈是從背後打進去的；毛隨後大力提拔老二高崗，到了中共建國，第一個被清洗的就是高崗，隨後是整個陝北幫，包括習近平的爸爸。一九四五年毛澤東到重慶談判，一見到老蔣就高喊蔣委員長萬歲，會談過程毛澤東頻密拜訪國民黨軍政要員與「民主人士」，簽下和平協定後四年，國民政府被暴力推翻，在重慶負責接待毛澤東的張治中將軍率領國民黨和談代表團全部投共。

蔣介石是國民黨眼中「民族的救星，時代的舵手，世界的偉人」，連戰、馬英九、朱立倫比他更了得嗎？習近平會比毛蔣更善良放過台灣人一馬嗎？英國在香港有一百五十年的基業，習近平只是幾年就摧毀香港的法治，大批民主派、本土派、媒體人關入大牢，先押後審。這是香港特色的二二八。

江澤民時代就有共幹高喊要炸爛台灣，現在變和平了嗎？國民黨的政治人物，如果為了自身眼前利益而出賣台灣，製造新的二二八血案，他們只能淪為人渣、黨渣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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