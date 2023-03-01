社論》普廷打打 習近平談談

美國國防部長奧斯汀透露，他最後一次與魏鳳和聯絡是在幾個月前，他希望魏部長能儘快和我們進行電話會議。二月初，美軍擊落氣球後，奧斯汀提議與中國國防部長魏鳳和通話，亦遭中方拒絕。但五角大廈仍強調，美方會繼續踐行開放溝通線路的承諾。拜登也說：「我們的外交官將進一步協調，而我將與習主席保持溝通。」美方是主權被侵犯者，搞來搞去變成美方要求對話、溝通，中方反而高姿態不理不采。表面上的蠻不講理，其實是北京常用的策略：事出有因，錯在我方，但你期待與我對話，未來的談判基礎，就不在於究責我的錯誤。

布林肯延緩訪中行程，說明美國已經知道，不能按照北京的遊戲規則來玩。假使間諜氣球飛往美國，布林肯仍飛往中國，那麼，美國就得吞下這顆氣球，白白送給中國一個籌碼。不過，美國好像還沒學到另一半，仍把後續處理建立在對話、溝通的基礎上，讓北京得以拿翹。而能夠讓北京就範的，反倒是要求它交代清楚、道歉認錯，作為雙方未來對話、溝通的前提條件。向來，北京總是把談判的議題，當作談判的前提，一旦對方願意談判，北京就佔了上風，不費吹灰之力下了一城。故而，以其人之道，反制其人之身，才能在坐上談判桌前，掌握主動、避免被動。

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老共這種招數，在當年的國共內戰，表現得淋漓盡致。所謂的「打打談談」，對老共有利時就打，對老共不利時就談。充當中間人，老美不明就裡，往往遭老共訛詐，最後，毛澤東以弱勢軍力，打敗蔣介石的優勢軍力。處於相對不利時，他們就由戰場轉移到談判桌，用「文鬥」扭轉劣勢，把停火和談講得天花亂墜，道德譴責佔有戰場優勢者，等到他們自認實力轉好，立刻又回到戰場「武鬥」。現在的國民黨稱，堅持交流取代交惡、對話取代對抗。殊不知，中國是國際認證的台海風險之源，台灣不是主動跟中國交惡、對抗，而是被動抵抗來自中國的侵略。中國如果有能耐武力奪台，早就完成武統大業了，之所以要跟台灣交流、對話，乃係軍事力有未逮、國際定將介入，所以想從談判桌擄獲無法透過戰場奪取的標的。國民黨予以配合，愧對兩蔣敗陣後的諄諄教誨，堪稱是人民公敵、國之賊也。

烏俄戰爭，俄羅斯陷入泥淖。經過一年的假中立、暗力挺，中國自己也陷入困局。最近針對全球治理、烏俄戰爭，中國把自己打扮成和平天使。然而，明眼人一看就識穿，那些主張都在伸張中俄立場。所謂的尊重各國主權，說穿了就是尊重中俄的主權宣示。中國軍援俄羅斯甚囂塵上，此一以和平為名的主張，實為中俄合理化各自的侵略行為、企圖分裂挺烏聯盟的招數。西方傳統外交，談判經常優於衝突。而俄羅斯入侵烏克蘭，法、德穿梭莫斯科徒勞無功，只提供了普廷宣傳機會。詎料，中國政治解決烏俄戰爭的十二點主張出爐，馬克宏即宣佈將於四月初訪中，與西方領袖不同調。他呼籲北京：幫我們向俄羅斯施壓，不要提供俄羅斯任何武器，以結束烏克蘭戰爭。一年前，普廷想陪馬克宏、蕭茲玩，無非是想透過他們，在談判桌上提前得到作戰目標。時隔一年，所謂的和平談判，不論是和平的目標、談判的手段，則是力量對比不如人之下的緩兵之計。這種策略，不是考驗烏克蘭的戰力，而是考驗西方領導人的智慧。

二月上旬，夏立言銜朱立倫之命訪中，宋濤一仍舊慣強調「九二共識」、「反對台獨」、「兩岸一家親」。言下之意，國民黨、民眾黨符合規定。宋濤還說：歡迎綠營人士也來談談、走走看看，只要認同九二共識、反台獨的都歡迎。要談，得先放棄自己的主張，接受北京的前提。這種談談，只能談投降或投靠的方式。台灣不是已有綠營人士，投靠到北京的國台辦？他們搖身一變，以綠營大老、資深黨員的身分，配合統戰、認知戰的立功表現，簡直比藍白人士還好用。現有國際秩序下的談判，意在暫且放下本位主義，尋求各方的利益平衡，創造更大的多贏結局，且一旦形諸條約就要信守。這一套與中俄往來，總是好心被人欺，「中英聯合聲明」、「明斯克協議」，中俄只當是下一次通吃的墊腳石。最值得警惕的是，北京獨門的談判絕技，從國共內戰歷經冷戰至今，竟然都可以無往不利，這是民主國家必須「學習」的奧秘。

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