自由廣場》國民黨的殘酷與投機DNA

◎ 愚工

媒體報導，今年是二二八事件七十六周年，國史館廿五日舉行「基隆二二八檔案彙編」新書發表暨座談會，這也是國史館編纂二二八事件史料的第卅冊；關於基隆二二八，國史館館長陳儀深致詞表示，他要感謝張炎憲所採集的口述史《基隆雨港二二八》，其中難得訪問到目擊者林木杞，證實把幾個人用鐵絲穿過手掌腳踝、串在一起丟到海裡，並非沒有根據的傳說。

「把幾個人用鐵絲穿過手掌腳踝、串在一起丟到海裡」與中共「仇國民黨教育」主軸，把國民黨刻劃成「殘酷與投機」的特質若合符節。國民黨「殘酷」案例包括：一、上饒集中營國民黨對付新四軍戰俘的十大酷刑：金（刀砍）、木（棒打）、水（灌辣椒水煤油、澆開水）、火（烙鐵）、土（活埋）、風（寒風中吊打）、站（站刺籠）、吞（逼吞臭蟲、蝨子煙絲）、絞（頸絞索）、毒（食物投毒）。二、戴笠三大酷刑：螞蟥澡、坐冰塊、生孩子。

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三、將蔡和森「剜其眼、割其耳，四肢釘於牆」。蔡和森與毛澤東齊名，專家的說法是「如果說毛澤東是臥龍，那麼蔡和森便是鳳雛。」四、位於貴州省息烽縣城南六公里的國民黨息烽集中營舊址，也是關押「愛國人士」的最大秘密監獄，如今是中共的「仇國民黨教育基地」，展示很多國民黨實施酷刑的設備。五、以國共鬥爭為背景，二○○九年熱播的電視劇「人間正道是滄桑」，對國民黨的殘酷與投機有很深的刻劃。

國民黨的投機特質也體現在二○○五年連戰的「和平之旅」；二○一六年，國民黨在風雨飄搖之際，面臨大選「十四萬人齊卸甲，更無一個是男兒」，個個「爭後恐先」無人願意承擔；去年底地方大選後，國民黨形勢大好，又突然「滿城盡是黃金甲」，個個爭先恐後表態願意承擔。

基本上，國民黨這種「殘酷與投機」的特質早被中共看扁，加上堅實的「仇國民黨」教育，因此出現「國民黨是扶不上牆的爛泥」，「這些人主張和平都是來騙吃騙喝」的評論，其實也都是剛好而已。筆者擔心的是，明年不幸讓國民黨取得政權，要跟中共談和平協議，而其在中共眼中的殘酷投機和窩囊形象，往往已未談先敗，令人擔憂。

（作者從商）

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