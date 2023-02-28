自由廣場》（北社評論）善用信託於自己、親友及眾生

◎ 葉賽鶯

我國信託法參考英美日韓等國法制，於一九九六年訂頒至今已近卅年，實務上信託卻未如英美蓬勃發展。難怪金管會主委黃天牧曾在金融活動上感嘆：信託是我心中最掛念的一塊，其原因值得探究。

信託源自英國，在美國尤見發達，據稱稍有資產的家庭，多會成立信託，除公益信託類似財團法人，得用以實現委託人的公益目的，造福弱勢並及萬物外，常是私益信託，可委由專家管理資產或增加財富，用以照顧自己或親友，甚至及於寵物、古蹟，所以信託也被譽為英國法制上最偉大的成就之一。

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我國民法仿自歐陸，民法千餘條，並未言及信託，早年習法者也未學該法。尤其信託法制的結構，異於法律人熟悉的債或物權，一般民眾更覺陌生。且信託須將財物所有權移轉於受託人，與財不露白的傳統觀念不符，應是信託未能普及的重要原因。

信賴良善的專家理財，已成現代趨勢。信託有別於民法委任、代理等觀念，主要在信託財產的獨立性。受信託財產所有權移轉的受託人，其個人財產與信託財產名義雖同屬一人，實質上受託人若有何變故，諸如破產、強制執行、亡故等，信託財產仍不受影響，而由新受託人承受繼續管理。正因信託此一特性，信託財產的存續，不會因委託人或受託人身心或財務狀況生變受影響，仍能實現信託目的。

信託在英美也被認是最具文學性的法律制度，且富彈性、創造性及想像性。只要信託目的合法，信託型態可千變萬化。除公益信託或一般私益信託外，也可成立宣言信託，即由有能力的委託人，自為受託人，以自己的特定信託財產照顧老幼的親友，萬一自己的財力意外惡化，因信託財產獨立性，親友生計仍不受影響。又如成立照護寵物、古董等的特定目的信託，不必擔心自己失能或不在時乏人照應。也可成立受益人連續信託，受益人先為未成年子女，成年後，其孫輩也可為之。甚至私益信託於受益人如已長大成人等原因，而無須再為受益人時，也可將信託目的由私益轉為公益信託，將愛心由小我推及大我。

可見善用信託法制，找到優秀的專家或有信譽的行庫，信賴其理財，不僅利己利人，甚至裨益眾生萬物，值得大力推展。

（作者是北社社員、台灣信託協會理事）

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