自由廣場》薛丁格的蛋

◎ 張約翰

廿世紀上半，奧地利物理學者薛丁格提出一個思考實驗，被後人稱之為「薛丁格的貓」。在流行文化的大量引用中，薛丁格那個的封閉盒子裡，貓可能是死的，也可能是活的，處於既死又活的疊加狀態，不打開盒子觀測，永遠不知道現在是什麼狀態。

到底缺不缺蛋這件事也一樣。當你還沒走到貨架前，到底缺不缺蛋，在社群平台上永遠處於有蛋和無蛋的疊加狀態，只有當你站在貨架前，才知道有沒有蛋。而根據觀測者效應，即觀測者會影響被觀測對象，使得觀測到缺蛋的人不但確信缺蛋，還可能會採取行動（到處買蛋屯蛋）使下一個觀測者觀測到有蛋的機會進一步減少，增加確信缺蛋的人數；反之觀測到有蛋者及其行動，則使其更不相信缺蛋並增加確信不缺蛋的人數。

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於是在社群平台上，你會看到對於缺蛋與否的各種個人觀察，有的與你的實際經驗可能完全相反，你也為了反駁而提供個人觀察。蛋就此處於既缺又不缺的疊加狀態。

不過，薛丁格的實驗是思考實驗，也就是在想像中進行，並沒有真的把一隻貓、一瓶氰化氫和鐳二二五放進盒子裡；但雞蛋缺不缺，不是在社群上比大小聲，有數據可以提供答案。二月廿一日，在郭台銘貼文諷刺蛋荒的同日，農委會立刻回應相關數據與缺蛋原因，以及因應措施。

這次過年後的缺蛋風波，有三點值得提醒。一，並不是所有爭議話題都只能憑感覺甚至意識形態各說各話，客觀事實是存在的。二，由防疫經驗可知，公開透明的資訊是消除爭議的最佳工具，愈早提出、愈常態性公布，愈能減少各個陣營基於意識形態攻防時，扭曲事實。

最後一點提醒，就是不管處於哪個政治陣營，實事求是才是上策。不管社群上有多少人說缺蛋／不缺蛋，買得到／買不到蛋的人，他的經驗實證不會因社群平台上的相反訊息被推翻，也因此他的主觀感受會因為問題沒有解決、被相反訊息忽視甚至嘲笑而更加負面，這對於政治陣營爭取支持者是相當不利的操作。

貨架上的蛋，不是薛丁格想像中的貓，它實實在在的既存在又不存在。薛丁格可以不在乎抽象的貓的死活，政治人物卻應該在乎到底有沒有蛋，趕快解除疊加狀態。

（作者是世新大學傳播博士）

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