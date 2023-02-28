社論》邁向正常文明社會的試金石

二二八事件今天滿七十六週年，除了記念這一已定為和平日的各項活動，今年值得特別關注的，是國史館證實當年官方鎮壓，基隆曾有「鐵絲穿手掌、腳踝，多人成串拋海」的殘暴屠殺行為。同時，監察院也發表調查報告，指出四十三年前的今天發生林義雄家人血案，以警備總部為主的情治系統有介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體、包庇犯嫌、運用黑道等六項重大違失；監察院為此糾正行政院，並函請總統府國安會督導國安局，就五項應繼續追查事項檢討改善。

分別發生於一九四七年和一九八○年的這兩大歷史事件，時值蔣介石和蔣經國主政期間，不僅殘暴殺人手法駭人聽聞，且至今仍為「只有被害人、沒有加害者」的無頭公案。事件真相不明，元凶首惡未經追究，受害人及家屬冤屈難伸，社會傷痕陰影仍在，留下當代史上醜陋而令人痛心的篇章，轉型正義仍為民主台灣未竟大業。

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這兩大歷史事件至今真相不明，關鍵在官方一味掩飾。多年來，從戰後少數統治的中國國民黨黨國當局起，非但官方檔案迄未完全公開，還以諸多遁辭歪理推託，甚至教訓公眾「寬恕過去，放眼未來」。以二二八事件為例，事件後清鄉、白色恐怖、戒嚴統治繼之，受害者無數，二二八長久成為禁忌話題，消失於新聞報導中，不少台灣人竟不知有這一史實：曾有民調顯示，事件發生四十一年後的一九八八年，公眾不知二二八者達八十五％。

黨國當局的手法，是編造罪名合理化其捕殺社會菁英及濫殺民眾罪行，把二二八由人民要求改革的社會運動，定性為「奸偽份子的陰謀暴動」；文宣隨之變調，「搶奪軍械」、「襲擊機關倉庫」、「叛國」等指控上場，把民間的處理委員會打成叛亂團體，「暴徒」、「奸黨」、「流氓」、「叛亂」、「事變」等羅織罪名繼之，還把共產黨拉進來，以轉移「政治腐敗」、「官逼民反」等對其失政之指摘。當時重慶的官方《中央日報》還刊登「台胞死傷不足百人，外省人則死傷超過四百」等誤導新聞。

官方的操控手法，一九七九年高雄美麗島事件再演一次，定位為暴亂事件，且透過媒體把黃信介等黨外人士盡打成叛亂份子，卒因台灣民主力量已不可輕侮，加上美國施壓，卒以失敗收場。次年的林宅血案，當局故技重施，有如上週監察院所指出，以六大手法企圖一手遮天，阻撓追查真相的圖謀得逞，以致至今仍為懸案。黨國當局積習不改，一九八一年的陳文成命案，方式不一，對付異議人士手法如出一轍，至今也為懸案。至於一九八四年發生的江南案，情治單位運用黑道份子去美國殺人，美方嚴陣以待，當局無以掩飾，真相旋大白於世。

儘管黨國體制已遭人民唾棄，台灣也已歷經數度政黨輪替，但誠實面對歷史醜惡傷痕的建構文明社會基本工作仍待完成。以林宅血案為例，歷來雖經監察院、刑事警察局、高檢署等四度調查，都無實質進展；監察院這次依法繼續調查，稍有進境，但與全案水落石出仍有差距。有如監察委員蔡崇義所言，現今還有四千多件政治檔案列為永久保密而未移轉國家檔案局，部分已解密且移轉者又以「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」為由，限制五十年後才開放閱覽。從而，監察院要求行政院與國安局，儘速在最大可能範圍內解密及公布政治檔案。民間團體也要求修正《政治檔案條例》，改正其間遮遮掩掩及阻撓調閱的諸多關卡，如情治機關以國安之名，塗黑線民、檢舉人等政治檔案內容。

由於真相不明，受害者冤屈仍在，社會傷痕距今幾十年難以癒合。有如二二八受害者家屬近日提出訴求，戶籍登載仍保留「叛亂」等不法處置、無效判決的紀錄，對當事人的傷害及於終生，且禍延家人至今。這一矯正以往國家暴力及官方不義作為的舉措，地方戶政單位不待家屬申請，應可為之，是落實基本人權的具體檢驗標準，內政部雖宣稱無此記載，仍宜與受難者家屬溝通。

以曾經歷黨國威權統治的社會來說，處理國家暴力歷史須以公開透明為基礎，追求真相，做錯事者認錯，正義得直，個人和群體方得包容寬恕，和解共生。就此而言，不論二二八事件或林宅血案，我們社會在事發幾十年後，仍未做好應有的善後，轉型正義有待完成，歷史傷痕也未有效撫平，台灣與正常文明國家社會還有距離。二二八這一天面對兩大事件，因而不能流於只重國定假日輕鬆休閒，而無視未竟的嚴肅歷史大業。

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