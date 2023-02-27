自由廣場》淺談軟戰技的義務役

◎ 葉俊雄

去年十二月廿七日，蔡英文總統宣告，義務役恢復為一年期。大多數國民贊同此項決策，美日亦肯定台灣勇於展現「自我防衛的意志」與「強化嚇阻力的承諾」。

此次兵役制度的改革還包括強化訓練內容、提高役男薪資、服役年資銜接勞退制度，俾使役男能有效利用時間的教育制度等方案，而訓練內容增加「刺針飛彈、標槍飛彈、紅隼火箭彈、無人機等新式武器的訓練」。兵力結構和訓練內容的與時俱進調整是典範轉移，值得讚許。然而整體而言，似乎仍以傳統思惟的「硬戰技」為主軸，誠如自由時報十二月卅日的社論所言：「蔡政府的方案，以強化硬體方面的軍事訓練為主。」

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現代戰爭已非僅是兩軍對峙、炮彈互轟，當然，擁有先進武器仍是必要條件，但戰爭的樣態已變得更錯綜複雜、總體性、多元性、且環環相扣。戰鬥層面已從軍事及政戰擴展至經濟、金融、貿易、外交、輿論、心理／認知、資訊、網界（cyber），科技、電子等「無煙硝戰場」，俄侵烏戰爭凸顯戰爭形態的改變。以下就義務役的變革提出數項芻議供參：

一、網界戰：台灣持續不斷地遭受中共蠻橫猛烈的資訊安全侵擾，資安易攻難守，專業技能的養成不易。政府可將資訊科技相關學科的役男，就資安攻防技術加以嚴謹訓練，建立「資安防衛」團隊，彌補資安人力的不足。其任務可涵蓋偵測監視中共網軍的攻擊、資安攻防工具的研發、建置資安培訓環境、協助公部門資安防護、與地方政府合作，宣導資安知識，增強國民資安意識。

二、認知／資訊戰：錯／假訊息已是氾濫全球。認知戰是心理戰／政戰的延伸，使用得宜可以鼓舞我方士氣、振奮人心；但對敵方的認知攻擊，若防禦失當，則會出現衝突及動亂，分化社會，進而癱瘓民生和產業。同樣地，政府可將認知戰多種相關學科的役男加以嚴謹培訓，組成「破除謠言」團隊，瓦解中共認知戰的攻擊，並與民間組織合作，設計一些生動活潑、簡單易懂的活動，有系統地深入民間宣導，來提升民眾的認知戰知識、以及錯／假訊息判別和媒體識讀能力。

除了上述兩種「軟戰技」，尚有多種領域可納入考量，譬如電子戰、數據分析／大數據、人工智慧協同作戰、增強關鍵基礎設施的韌性、戰備／民生資源／能源／運輸系統的防衛措施。軟戰技有別於野戰性質，可斟酌降低體能訓練的嚴格強度。

政府宜慎重擬定軟戰技的職務及其相對應的訓練內容，使其具有「延伸學習」與充實實務經驗的效果，這可以大幅減少「從軍者」的恐懼、厭惡、惶恐及無奈感，甚至於可能提高他們的興趣和熱忱，讓「當兵這一年，絕對不是浪費一年」（蔡總統言）成真。退役後，軍中所學的技能可能讓他們成為職場炙手人物、民防部隊的中堅幹部、全民國防的菁英份子。政府宜即時深入研究、籌劃和實施多元戰場軟戰技的養成。

註：網界（cyber）是指以網路為媒介而連結成的虛擬網路世界，包含電腦、電子設備、網路、軟體、使用者；而網路（network）是指由諸多資通訊設備所建構的實體資訊傳輸和通信系統。

（作者曾任國家高速網路與計算中心主任）

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