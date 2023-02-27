社論》台灣是全球繁榮、和平的公共財

烏俄戰爭一週年，美國拜登總統、俄羅斯總統普廷相互叫陣嗆聲。拜登親訪基輔，並與北約東翼九國領袖會談，喊話︰「我們對烏克蘭的支持不會動搖，北約不會分裂，普廷對土地和權力的貪婪慾望將會破滅，烏克蘭人民對國家的熱愛將獲得最終勝利。」另一方面，普廷則發表國情咨文，將侵略行動歸咎於北約在俄羅斯邊境附近「加速部署了一系列軍事基地和秘密生化實驗室」，痛批西方國家不但「挑起戰爭」，而且「意圖將在烏克蘭的局部衝突演變為全球對抗」，強硬對抗態度不變，烏俄戰爭短期內似乎看不到和平到來的契機。

烏俄戰爭是冷戰結束後最大規模的侵略戰爭，牽動美國、北約，甚至俄羅斯的「無上限合作夥伴」中國是否介入，以及引爆台海危機，可說是當代人類最接近第三次世界大戰的地緣政治風險。烏俄戰爭的導火線雖起源於俄羅斯獨裁者普廷對北約東擴的疑慮，實則為其意圖恢復俄羅斯榮光的野心所致。歷史上，俄羅斯帝國乃是歷代沙皇、蘇聯共黨獨裁者打著「自古屬於俄國的土地」的旗幟，透過不斷併吞、征服，所建立的膨脹帝國。而烏克蘭這個前蘇聯加盟共和國，與俄羅斯帝國的歷史淵源牽扯不清。九世紀時以基輔為中心建立「基輔羅斯」，乃是第一個東斯拉夫民族國家。若以現代的政治語言來說，當時是俄羅斯屬於烏克蘭，不是烏克蘭是俄羅斯的一部分。十九世紀時，烏克蘭大部份領土歸屬於俄羅斯帝國，部分則歸奧匈帝國和波蘭。一九二二年，烏克蘭成為蘇聯創始加盟國之一；一九九一年蘇聯解體，烏克蘭獲得獨立。坦言之，在獨裁者揮舞民族大旗之下，與帝國無關的領土，都可編造出一些假歷史以支撐其併吞訴求，遑論與俄羅斯淵源久遠，且東部猶有相當多俄裔人口的烏克蘭，自然成為普廷收復固有領土、恢復帝國榮光的首要目標。這是烏克蘭在地緣政治上的宿命與悲劇。

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歷史不斷演進，現今國家的組成有各種要素，也有國際法規範；可能存在不同主張，但所謂「自古以來的固有領土」、「同文同種」的血統論、民族論根本不能成為必須是同一個國家的正當性訴求；審視歷史，這種收復固土、民族偉大復興、祖國完全統一等號召，曾經造成許多戰爭與種族滅絕的悲劇，究其實就是獨裁者或統治集團鞏固權力與實現野心，所編造的政治神話而已。普廷指控西方曾縱容了納粹德國，現在則把烏克蘭變成了「反俄羅斯」的新納粹政權；諷刺的是，正在形成新世紀納粹帝國的正是普廷與他的政治盟友習近平。前者以入侵烏克蘭作為恢復俄羅斯帝國榮光的祭旗；後者也蠢蠢欲動，每天秀肌肉，企圖併吞台灣。潛藏在俄、中獨裁者內心裡的侵略野心，成為當前全球地緣政治衝突的根源。

普廷與習近平捏造同樣的歷史神話，必然成為密不可分、沆瀣一氣的夥伴，自然也會在歷史懲罰的大難降臨之下，成為「相依為命」的難友。普廷的入侵烏克蘭，原是習近平進犯台灣的教材，一旦普廷得逞，習近平必然揮軍渡海，完成他的「祖國統一」的歷史大業。不料，普廷高估了俄軍的戰力，低估了烏克蘭人抗戰到底的意志，以及民主陣營援助烏國的決心，以致陷入戰爭泥淖。而中國則擺出「假中立」姿態，提出所謂「十二點聲明」的和談前提，名為政治解決烏克蘭危機，實則暗助普廷脫身。例如︰尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談等空洞主張，就是完全不提俄羅斯侵略、要求撤軍等，一副打假球的伎倆，根本無法取得國際社會的信任。問題是，與普廷成為「命運共同體」的習近平似乎不得不故作姿態。因為，在普廷發動侵烏戰爭後，世界各國關注的焦點已經轉移到台海的和平穩定，中共已經成為眾矢之的，尤其在它去年對台進行圍島軍演後，大量軍機艦擾台已成例行公事，一旦擦槍走火，對全球將造成毀滅性的災難。這也是中共縱然不願，仍必須擺出推動和平姿態的原因。

習近平一手拿著和平方案在國際社會穿梭，企圖賺取戰爭財；另一手則拿著屠刀對著台灣人民，打著「一個中國」原則，恫嚇民主陣營不得干涉中國內政。其實，愈來愈多國家、國際組織不再避諱對台灣安全表達關切，顯見台海危機不是中國內政問題，已是世界的共識。近日美國國務卿布林肯更直言戳破中共的謊言，聲稱全球之所以非常擔心台海爆發危機，是因這不是中國宣稱，基於主權的「內政問題」，而是整個國際社會都關切的議題。換言之，台灣不是中國「不可分割的一部份」、「叛離的一省」，而是一個實質獨立國家；它的強靭、先進的高科技供應鏈，有助於提升全球繁榮與福祉。因此，它是與全球經濟發展、民主自由普世價值息息相關的公共財，台灣的安全絕對不是中國的內政問題。

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