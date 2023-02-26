自由廣場》郭台銘vs.曹興誠

◎ 張經偉

不論郭台銘是否能批藍袍選總統，其職涯之重大危機已然湧現：他有濃厚的大政府主義，而這與其商人職業，可謂冰炭同器。

宰輔秦始皇滅六國的呂不韋、為漢武帝專賣鹽鐵的桑弘羊…擁抱大政府的商人，往往沒有好下場。能保障自家世代安泰的商館，實多走小政府路線：其合作對象為其他同業、同鄉等等，而非政府，例如中世紀的漢薩同盟，今天的漢堡、布萊梅等自治邦，皆可謂其遺產。

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國共兩黨同根生於蘇聯（聯俄容共），其黨國體制之大政府主義，遠勝秦皇漢武。郭台銘與黨國共舞，二○一九年受到的惡質對待，亦未使其止步。即使是綠色執政，郭董仍是大政府思維：面對民生危機（倘若真的有），郭台銘竟上演了「王藍田食雞子」，就算態度轉化為「讚，政府照我說的做了」，仍是「政府」二字揮之不去。與其對著政府生氣，何不再現自掏腰包贈疫苗的霸氣？莫非雞蛋已然比疫苗更難取得？

少女客群為主的動漫、小說等，常有「霸道總裁」這樣的角色，正是因為其魅力值之得人心。即使郭董只想富貴於一身一代，未有漢薩同盟世代傳業之想，郭藍田食雞子，也有損其自身魅力值。鮮明對照是曹興誠，面對台海危機，曹董霸氣贊助沈伯洋等人成立「黑熊學院」等民防團體，而非怒罵政府不來幫忙：如此不正是小政府而大民間？「真男人」之讚歎此起彼落。郭董不親自為眾人解決問題，而是大叫政府解決問題，問題解決了，其魅力值也降低了。郭台銘的「霸道總裁」人設崩壞，因他選擇大了政府、小了自己，這恐怕才是最值得深思之處吧！

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

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