自由共和國》陳啟耕／「美寶」的秘辛(上)

陳啟耕／移民律師、綠楓法律集團負責人

你經歷過這樣的惡夢嗎？身處異鄉、孤立無援、無親無故又不敢告訴家人，你能想像這是許多未成年的孩子，在海外求學的小留學生，住在寄宿家庭、寄宿學校所面臨的困境嗎？

當中又有許多是所謂的「美寶」（父母是台灣人，孩子在美國出生具備公民身份），他們從小在台灣長大，沒有在美國生活、受教育的經驗，頂多寒暑假來旅遊，父母通常會重金打造孩子的英文能力，包括補習、雙語學校、美國學校、歐洲學校等等，許多「美寶」國小一畢業，就被父母送到美國私立寄宿學校或寄宿家庭，讓校方或寄宿家庭擔任孩子的法定監護人，銜接美國的國高中教育。

請繼續往下閱讀...

多數父母都太小看或是簡化這個過程了，不是擁有一本美國護照就是萬靈丹，國高中生赴美讀書可不是高雄到台北而已，而是到一個日夜時差顛倒，飛行超過十小時，從文化飲食、生活習慣、風士民情都完全不同的陌生國度。

我自己過去三十年的移民經驗中，看到許多孩子沒有父母陪伴，發生許多你聽都沒聽過的危機困境和心酸秘辛，讓人不捨，父母在台灣花大錢操碎心還要日夜擔心害怕。

案例一：以為和寄宿家庭簽下白紙黑字合約，就有保障

A先生、 A小姐夫妻是殷實商人，一知道懷的是兒子馬上從長計議，飛到美國待產生下寶貝獨生子—小乖，小乖從小補英文，也曾就讀雙語學校、全美語學校，成績好、個性獨立，會簡單煮水餃、泡泡麵、削水果，父母認為他已經具備生活自理能力了。在透過「朋友的朋友」介紹下，一家人飛來美國西岸與寄宿家庭和接待的

Home爸、 Home媽（許多台灣人也會稱轟爸、轟媽）相談甚歡，於是小乖國小一畢業，就直飛美西銜接美國七年級。

沒想到，父母才回灣沒多久，小乖就以視訊反應吃不飽，一問之下才知道，轟爸轟媽年紀大，飲食清淡簡單，菜多肉少，份量也不多，有時甚至只有青菜蛋花麵，雖然適合長者飲食，但小乖正在發育需要大量蛋白質，同時腸胃向來不錯的小乖竟然便秘了，原來轟爸轟媽不太吃水果，父母趕緊反應，轟媽卻立即開口：小乖食量太大，每個月要再加收伙食跟水果費用美金一千元，父母知道這超出行情太多，但只能摸摸鼻子付錢，然而轟媽曾經直接買回一顆大西瓜，叫小乖自己一人吃，小乖連吃一星期西瓜，現在看到都有陰影。

事情沒有到此為止，轟媽後來又出招，表示不方便接送小乖上下學，要他每天步行半小時去等車處，自費搭校車上學，明明當初所有費用包含上學交通接送，現在小乖改搭校車也不退費，父母遠在台灣啞巴吃黃蓮，也只能接受。小乖的父母都忙著做生意，不見得天天跟孩子視訊，有天竟發現小乖自己一人在家，轟爸轟媽外去渡假已經三天，沒有事先告知，重點是冰箱沒有留存足夠食物，小乖頭幾天自行微波了即食品吃，到了第四天開始吃泡麵，父母氣壞了，聯絡上轟媽，她只淡淡的說，他們是家庭旅遊，小乖不方便隨行。

小乖吃不到媽媽料理的營養家常菜，寄宿家庭出遊也不會帶上他，親情陪伴無可取代，更無法用金錢購買，但因為A先生、A小姐的客戶都在台灣，放不下台灣生意，也沒料到遇上這種情況，只能叫小乖忍耐，撐完一個學期後，再更換寄宿家庭，但誰能保證會不會又是另一個惡性循環？

其實A先生、A小姐本身已經有從商的經驗，來美國創業同時照顧小孩，也可以是一種選項。

案例二：白人寄宿家庭突然拒收，要求孩子馬上搬走

B先生是金融業高階主管，太太B小姐是公務人員，一對龍鳳胎姊弟心美、寶弟都是「美寶」，從小也是英文重點栽培，成績優異，國中一畢業，就直接被父母送到美國中部的白人寄宿家庭，銜接美國高中教育，家長想法很單純，送去沒有什麼華人的地方，姊弟會更快融入美國社會。

寄宿家庭是簡單的雙薪家庭，一切看來都很美好平順，但只過了三個月，某一天轟媽突然告知，不願意再收這對龍鳳胎，請他們馬上搬離，父母措手不及，整個大崩潰，因為父母不是說請假就能請假，到底這對龍鳳胎在寄宿家庭怎麼了？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法