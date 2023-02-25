自由廣場》「疑美論」之李國鼎與張忠謀

◎ 吳海瑞

雅言文化創辦人顏擇雅，最近在專欄文章《最明智與最笨的「疑美論」操作》提到，依據《晶片戰爭》一書，李國鼎對美國不算有好感，會支持台灣做半導體代工，起心動念正是早在一九六八年疑慮美國協防台灣的承諾可能不再牢靠。

顏擇雅認為，把台灣安全嫁接到美國利益（美國再怎麼不管台灣死活，也會把美國利益看得天大地大），又幫助產業升級，是最明智的一種疑美。

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五十多年過後，美國協防的承諾與行動仍在，而「疑美論」也持續上演。場景換成去年八月，裴洛西（時任眾議院議長）、張忠謀等在台灣總統府的一場午宴。

根據《上報》劉孜芹的報導，裴洛西最近接受美國政治網站《Politico》專訪中，透露張忠謀向她及其他美國議員質疑「晶片法案」究竟是代表美國支持先進產業的真正承諾，還是美國企圖奪取半導體這個利潤豐厚市場的衝動？張坦言，台積電能夠從法案的補貼中受益（亞利桑那州投資項目），不過，美國若認為靠「花錢」，便能迅速進入世界上最複雜的電子製造市場之一，「那就太天真了」。如果美國想要一個可以持續依賴的半導體產業，應該繼續投資「台灣的安全」。畢竟，他的公司很久以前就完善了美國人現在試圖自己設計、建造的東西。

這場午宴，展現台灣的自信，過程中似乎有人扮白臉──張淑芬在某個時刻插話，認為另一半話太多；蔡英文則向客人表示，張忠謀總是以說出自己的想法而聞名。也有人扮黑臉──在場有台灣官員，也提出質疑。裴洛西表示，並沒有因為張嚴厲的語言而退縮，以「美國人知道自己在做甚麼，且決心要成功」來回應。

「人不為己，天誅地滅」，重點在「為」；如何有所作為。國家亦同。從李國鼎發想的「利益連結」，延續至今加入更多元的安全、理念、價值，更因半導體產業的領先優勢難以複製而成為「矽盾」(silicon shield)，台灣走在對的路上。在這個前提下，應當把「疑」放在能不能讓對方更好？如何讓大家共好？以利益為導向的商業行為，不也有成功的企業是這樣對待重要的客戶，而讓客戶買單的？質疑裴洛西要來賣軍火、能帶來甚麼禮物？這種疑美操作，少了高度、邏輯與建設性，和「軍售是要把台灣烏克蘭化」一樣的笨！

（作者為上市公司專業經理人）

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