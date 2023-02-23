自由廣場》高年級生勞參率偏低 問題在雇主

◎ 林淑鈴

拜讀魏思源「台灣55歲以上勞參率太低」投書，心有同感，其實不是勞方不想工作，而是許多資方根本不想錄用中高齡（銀髮族）勞工。

數年前，筆者非自願性失業，人力網投寄履歷面試機會很少，生平第一次去就業服務站詢問失業給付和找工作事宜。其實政府對中高齡失業再就業者，都有相關措施，以提高資方願意僱用中高齡勞方，其中最常見的「僱用獎助津貼」。我碰過資方為了領取一年僱用獎助津貼，先要求我要符合「規定」（失業期間連續達卅日以上特定對象持推介卡），表示要我先「等待」一個月再去上班。也碰過資方專門領僱用獎助津貼「過活」，公司員工年資總是剛好「滿」一年就辭職，而且薪資一律基本薪資。

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再者，中高齡就業只能找較易錄取像超商、賣場等勞力時薪制（月薪制）工作。目前排班制工作普遍月薪資所得不超過新台幣三萬元，對於六十五歲才能領月退三明治族的我們來說，必須長期錙銖必較過生活。而這幾年疫情，造成很多中小企業資方深受其害，中高齡勞工找工作更是難上加難。

現在疫情漸漸明朗，很多行業摩拳擦掌準備東山再起，希望資方能一視同仁（工作機會、薪資）對待中高齡勞方，相信勞方珍惜得之不易工作，必定全力以赴，更能激盪出年輕同事不服輸的工作能力，進而提高公司營業業績，對雙方才是雙贏。

（作者是商業行政人員）

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