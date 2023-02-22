自由廣場》母語教師應該要加薪

◎ 張瑜庭

自去年年中開始，本土語言全面納入國中、小和高中的必修課程，本土語言包含原住民族語文、客語文、閩南語文及閩東語文、新住民語（包含越南語、泰語、印尼語、菲律賓語、緬甸語）等，而本土語言的師資、師培、薪資、福利條件都成為關心母語教育的議題。

對比教育部推動的「高級中等學校引進外籍英文教師計畫」，每位外師月薪至少六萬元，最高可達八萬八千多元。兩相比較之下，外師與母語教師的鐘點費差距甚大，本土語言教師高中每節四二○元、國中每節三七八元、國小每節三三六元。依規定，母語教師在同所學校，每周教學時數最多只能廿節，扣除寒暑假沒有上課，平均月薪可能不到二萬元，有很多母語教師想領到基本工資，就必須要在不同學校間兼課奔波。

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母語教師並不是隨便就可以錄用，必須經過語言認證後才能任教，是高度專業人員，但其鐘點費從二○○六年至今也只調整過一次，幅度只有廿元，母語教師的待遇不佳，不僅導致投入意願低落，也嚴重影響母語教育推動。

有很多母語教師對於這樣的酬勞感到不平，一樣都是語言的學習，薪資為什麼差距那麼多？教英文的老師，與教越南文的老師薪資差距怎麼會這麼大？昨天是世界母語日，除了對投身母語教育的人員感到敬佩，更呼籲母語教師應該要得到合理的報酬，母語教育才會走得長遠。

（作者是新住民業務工作者）

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