社論》「維持現狀」不是台灣的裹腳布

慕尼黑安全會議，王毅拒談中國威脅台海穩定和平，卻反斥「一中一台、兩個中國」之非，撂完話便趕赴莫斯科，共商烏俄戰爭大計。北京如此直白昭告世人，但在台灣還是存有爭論，渾然不知內部的自我分類，對北京的反分裂而言，沒有本質上的差別。民進黨說：北京定義的九二共識，沒有中華民國的生存空間。國民黨批駁：台獨才是意圖消滅中華民國的主張。實際上，台灣獨立於中華人民共和國之外，「代表台灣的中華民國」才讓異質同名之「主權及於中國的中華民國」有想像的餘地。當然，這樣講，只是著眼於台灣的內部認知，離開台灣（台澎金馬）這個空間，不論中國或國際目前都認為我們這個共同體叫做台灣，出了台灣幾乎就是一中原則橫行霸道的叢林。

之所以如此，不是因為「台獨」，而是由於一九七一聯合國大會通過二七五八號決議。此一決議，追認中華人民共和國乃代表中國的唯一合法政府，一九四九被逐出中國的中華民國，一九七一再被聯合國歸零。這些過程，跟「台獨」毫無關係。說難聽一點，「台獨」也沒那個能耐。更何況，一九七一之前，眼見大勢已去，美國等友邦力勸蔣介石，讓中華民國改以普通會員留在聯合國、代表台灣，但建議遭蔣毛同聲反對。可見，所謂的消滅中華民國，國共蔣毛是共犯。自此，作為台灣最重要的友人，「美國的一中政策」，沒有兩個中國空間，卻有一中一台的指向，「台灣關係法」便是見證。

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話說回來，國民黨人也心裡有數，中華民國只能內銷，無法外銷至中國與國際主流。北京向來反對的兩個中國，就是反對中華人民共和國之外還有中華民國。二○○五，北京制訂「反分裂國家法」，明言反對任何名義、任何方式的「台獨」。所謂的「任何名義、任何方式」，自然包括中華民國（即使只代表台灣）。一九九九，李登輝表述：「中華民國與中華人民共和國，存在著一種特殊的國家與國家之間關係。」如此「藍調」的「兩國論」，尚且遭北京口誅筆伐，遑論其他。

台灣是個民主國家，大家習於言論自由、新聞自由、社會多元、政黨角力，也呈現在國家認同分歧。可惜，有些人認為，他們的國家與敵國重疊，附和台灣屬於中國。於是，他們樂於跟北京求同存異，不願在國內與觀點不同者謀求共識。實際上，北京只准「求同」（統一於中共一黨專政），不准「存異」（各種定義的中華民國）。那些人不願意面對的是，在台灣內部的細微差異，從遙遠的對岸看來，都是極為相近的光譜，只是當局者迷。目前，北京還把這種人當作重點統戰對象，端是因為企圖摧毀台灣獨立現狀，需要他們這種次要敵人來消滅主要敵人。一旦主要敵人「下架」了，他們自然就遞補為主要敵人了。

二○○○，民進黨首度執政，阿扁在中華民國內正名運動。二○一六，民進黨二度執政，小英維持中華民國現狀。他們以中華民國之名，維持台灣獨立現狀，受客觀限制向現實妥協，卻招致「正常國家」角度的批評。對北京而言，「非促統即台獨」，自是繼續追打。二○二一，小英提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。然而，國民黨人依舊不買單，北京更不在話下。只有「藍色中華民國」，不容「綠色中華民國」，國民黨人心有千千結，旁觀者細心推敲似乎只有一個結論，那就是，「綠色中華民國」無法成為促統通道，唯有「藍色中華民國」才能體現「台灣是中國的一部分」。

最為諷刺的是，如今，高喊捍衛中華民國者，所作所為常在消滅「代表台灣的中華民國」、盲從「中共一黨專政統一」。而背著中華民國十字架的，竟是「台獨」！這就形成一種可憂的陷阱：民進黨，承諾要帶領台灣走向正常國家，但二度執政猶在原地踏步。須知，國際所謂的維持現狀，旨在確保台海和平穩定。拜登有言：「台灣是獨立的，由它自己做決定。」最近，華府重申「美國的一中政策」，越聽越像是預警中國，一旦武力犯台就會亮出底牌。加上烏俄戰爭、中國暗助俄羅斯，吹來陣陣新冷戰寒風。凡此在在揭示著，地緣動態即將走向新局，「維持現狀」不是台灣的裹腳布，朝野皆應做好心理與行動的準備。

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