自由廣場》用創意開發收入 取代逃票

◎ 張居隱

最近台北的市區公車張貼的一紙告示，提醒「乘客別逃票，有困難可以跟駕駛反映」，讓筆者想起近年台灣發生數起因逃票引發的重大案件，及個人身為重視省錢的大眾運輸迷，被迫參與逃票經驗的反思。

其中一件是有乘客搭火車逃票，因不滿被列車長查票而爆發衝突，還殺害上車處理的鐵路警察，引起台鐵工作人員及警察憤怒；另一件是某網路直播主上傳影片，教如何逃票搭台北捷運，惹怒當時的市長及台北捷運，請警察約談這位直播主進行調查。

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雖我平常會比較同區間各類大眾運輸票價，善用轉乘優惠、提早下車方式省錢，但知道大眾運輸從業人員的工作辛勞，內心不認同逃票行為，只是有人得知我重視省錢，強勢要求我買多張悠遊卡用來逃票，我不得已只好買十張悠遊卡備用。

買下十張悠遊卡後，我想起很多民眾願意付錢，下載通訊軟體貼圖使用，就觀察哪些貼圖較受喜愛，再拿這些悠遊卡改製成文字、數字、表情符號貼圖，學習用修圖軟體去除背景、參考翻譯網站製作英文版圖示文案，上傳世界知名圖庫網站給民眾付錢下載，除了開發收入來源，也提升市場調查、語文及溝通表達、電腦軟體操作的這類職場常用能力。

所以為省錢而作出違法的事？既然每個人擁有多樣特質及能力，不如發揮想像力善用資源、提升本身能力，開發正當收入來源確保經濟能力，就不用投入時間及心力研究如何逃票了。

（作者是大眾運輸迷）

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