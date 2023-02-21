社論》「劉文正之死」所凸顯的亂象與問題

曾是偶像級藝人的劉文正上週傳出死訊，但一天之後出現大逆轉，當事人仍在人世。這一新聞，凸顯影劇圈的真假訊息紛亂，找機會出風頭者眾，新聞媒體查證的基本工作懈怠，烏龍新聞擾動許多粉絲情緒，台灣社會有如假訊息淵藪。

退隱多年的劉文正，長居外國，突然去世的訊息，來自他的一名前經紀人「傷痛透露」。影劇記者未經找到當事人或可靠的消息來源查證屬實，即寧信其為真而紛紛搶發，不問事實的大幅報導，讓爆料者炮製的假訊息大為轟動，追思、回顧、反應的相關新聞紛紛出籠，影劇圈和社會上不少人隨之起舞。然而，「劉文正死了」新聞只短暫維持，一天之後卻「死而復生」，事後看來十分荒謬可笑，影劇圈與整體社會如繼續讓類似假訊息大行其道，實在令人難以恭維。

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有如國人所見，「劉文正死了」新聞報導的同時，「永遠的巨星殞落」突出當事人在演藝界的份量，「閃亮的日子、不朽的傳奇」描繪其偶像生涯，更熱鬧的是諸多相關反應。曾與其共事或同台演出的演藝界人士「泣不成聲」、「泛淚不回應」、「無法置信」或「喚起回憶」、「道出秘辛」、「揭私下不為人知關係」等等立即回應之外，據說巨星猝死於心肌梗塞，醫生乃應景談此疾症狀及保命招數；有人以他退隱之後在外國投資房地產成大亨，大談「劉文正理財秘方」；還有政治人物說，「十六歲靠關係溜進歌廳偷看劉文正」…堪稱無奇不有。

更熱鬧的，「劉文正死了」既經一夕改口而為烏龍鬧劇，爆料人頓成眾矢之的，有人說他「瘋了」，有人要他「還我淚水來」，還有人揭發他搭機「機上脫序、咆哮空姐逼穿襪、下機被警帶走」的醜陋素行。其間，名嘴和好出風頭之徒又乘機高談闊論，煞有介事，繪影繪聲，不但增添茶餘飯後話題，也凸顯假訊息在我們社會輕易引發漣漪的諸多亂象。

「劉文正之死」所突出的現象，是一則僅憑一個人爆料的假訊息，可以輕易透過新聞媒體大幅報導，通行無阻而橫行社會，且引起諸多反應。在此過程，新聞記者和媒體不在意爆料者的素行與公信力，未落實查證的基本功夫，對攸關知名人物的死訊不經交叉核實，只看重其表面上的新聞價值或聳動，求快而不問真假，偏信一人且搶發，導致烏龍一場，對當事人造成困擾，有失媒體身為社會守門人的基本職責。尤有甚者，不僅主要新聞搞烏龍，衍生的相關配合新聞也淪為浪費社會心力或資源的無謂炒作。

大眾傳播媒體的影劇新聞如此離譜，由於手機普及，人手一機，在有「自媒體」之稱的社群媒體世界，更是亂象百出。其中，除了眾多來自鍵盤手、網紅的真假資訊充斥，更多的是群組中人不加質疑而輕信轉傳的隨手資訊或貼文，以致假訊息大行其道，導致同溫層的偏執，也容易引發社會分化。一般公眾收到社群媒體中的資訊，辨識之道主要在檢視消息來源的可信度或公信力，特別是明示消息來源，並注意其發出時間，加上以常識和常理判斷，轉貼轉傳須審慎為之，這其實反映個人素養、水準和格調。

誠然，隨著科技進步，假訊息勢必更為張狂。如今，假訊息透過圖文並具，靜態動態內容都來，且隨著人工智慧（AI）進展快速，以深偽技術（Deepfake）等製作生成的圖象應用已不罕見，五年前中國出現美國總統川普以華語演講的影片，去年國際間有烏克蘭總統澤倫斯基宣布投降的畫面，台灣也已有人利用這一技術於不法牟利的案例。國際間的深偽等假訊息，常以政治、色情、私人、犯罪和歧視為主要內容，易削弱人們在網上辨別真偽的能力，並可能遭到濫用而引發社會動盪；在台灣，尤須防備來自中國的認知作戰。

假訊息成為問題，有來自我們內部的，「劉文正死了」的影劇新聞之外，政黨惡鬥不休的台灣，政壇上各方網軍經常出動，每到選舉季節，假訊息更為囂張。同時，來自中國的外在威脅更不容輕忽，台灣是中國網路攻擊和假訊息的首要攻擊目標。統計顯示，去年曾有單日近六百萬次來自中國的網路攻擊紀錄；美國聯邦眾議院前議長裴洛西去年八月來訪，中國對台灣所發動的網路攻擊次數暴增為二十三倍。最值得警惕的，中國協同其在台灣的政媒同路人，近期加緊散布疑美論、棋子論、失敗主義等論調，假訊息常為其工具，企圖不戰而屈服台灣。對抗以假訊息為主的認知作戰，是台灣自保的基本工作。

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