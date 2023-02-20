自由廣場》評北市府關閉萬華資源回收場

◎ 尤英夫

媒體報導台北市萬華區寶興街一處資源回收場，被都發局以違反《土地使用區分管制條例》住宅區裡不得設有資源回收場的規定，限令關門停業。鄰近居民也因長期被拾荒者進出所製造的噪音、垃圾和交通問題所苦，表示歡迎云云。

違反法令規定的營業場所，市府令其停業當然沒有問題。而拾荒者進出回收場讓附近居民不堪其擾，也必須解決。可是問題不是那麼簡單，因為報導指出這間資源回收場在當地經營約五十年，約有二百名拾荒者每天將資源回收物載往該處，他們的年齡層普遍偏高，且多是中低收入戶或是老殘者，吃力的推著比自己身高還高的回收物，換取微薄的現金過活，這間資源回收場形同他們賴以維生的「窮人銀行」。關閉資源回收場，市府就功德圓滿了嗎？個人深深不以為然。

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請聽一位五十六歲拾荒者阿華的故事。她平常都是騎著腳踏車過來賣廢品，但與別人都是一推車一推車的售賣不同，只有她的廢品少到只有一個腳踏車菜籃的量。她住在環河南路上，五年來家裡沒有電，「因為我繳不起電費」，晚上照明全靠點蠟燭。她掀起頭上的毛帽，指著頭上隱約可見的疤痕表示，她年輕時被砂石車輾過，頭部開過刀，喉嚨也被氣切，表達與反應能力都比常人慢，很難找到工作，好在有父母的支持才能活到現在。不過五年前雙親逝世，她頓失依靠，又因為父母留給她的房子而無法請領任何補助，最終只能靠著撿回收物勉強度日。又因為身體的因素撿不了多少，只能一次裝一點，一天來回收場賣七、八次，才能換得約卅元，這就是她一整天的飯錢。請問：回收場關門後她怎麼生活？其他拾荒者跟其家屬呢？市政府可以做什麼事來幫助他（她）們嗎？

首先，社會部門應該派專人調查這些拾荒者的經濟收入和生活情況，是否真屬於中低收入戶族群。如果是，難道其社會福利還不夠嗎？如果不是，看看是否符合並輔導申請相關福利措施。如果不符合，也可以找NGO團體來幫忙。如果能夠幫忙找到工作，那真是天大的喜事與善事。還有廢物回收，也是環保問題，應該鼓勵這些拾荒者以及社會大眾繼續去做。只是要不要設資源回收場，以及設置在何處，就要靠市府的智慧了！

（作者為律師，賽珍珠基金會董事長）

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