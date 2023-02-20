自由廣場》志同道合：經貿風向與地緣政治板塊位移

◎ 陳鴻達

二○二一年十一月，也就是在中國加入WTO滿廿周年之際，英國BBC發表一篇「西方如何邀請中國吃掉他們的午餐」，指出中國的名目GDP從一兆美元成長到十七兆美元，遠超乎西方國家當初之預期。但原先西方以許多優厚條件讓中國加入WTO的目的是，希望中國融入全球經貿體系後，能夠往更為開放與自由的國家改變，這個期待徹底落空了。

這也是為什麼歐洲著名智庫Geopolitical Intelligence Service的研究指出，過去西方民主國家對中國的開放市場，結果是支助對手，讓對手更加強大。過去中國是一個含「資本主義」、「社會主義」、「威權主義」與「國家主義」的混合體，結果從二○一二年之後以更大幅度的朝威權國家演進。西方民主國家必須重新集結，才能扭轉此頹勢。在此後全球化時代，西方民主陣營最佳選擇是採「友岸外包」策略，也是與「志同道合（like mind）」的友邦發展更為緊密的經貿關係。也就是說供應鏈必須重新布局，特別是關鍵零組件或是原物料，一定要設在志同道合的友邦或遷回本國，如此才能提高整體的風險抵抗力。

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這裡所講的風險抵抗力，是指提升整個集團的韌性，而非只是某一個國家。因為在這個集團供應鏈中的某一個環節出現問題，都將危及到整個集團。因此這個集團成員必須有共同價值，發展出一套更緊密經貿關係，以提高整體的戰略利益。過去因為追求降低成本所進行的離岸外包，往往忽略了許多風險與價值問題，現在都必須校正回歸。因此也開始注意供應鏈的風險分散問題，避免關鍵產品過度集中，以提高韌性。此外讓供應鏈「短鏈化」，或是更貼近市場，也是目前的趨勢，除了可降低斷鏈的風險外，也可減少產品運輸的碳足跡或產品的碳洩漏。

也就是說，全球經貿的風向改變了，地緣政治板塊也出現劇烈位移，過去以中國為依託的成長動能已經消失。在友岸外包的潮流下，將引導新供應鏈的重組與新的市場商機，而台美廿一世紀貿易倡議就是這思潮下的產物。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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