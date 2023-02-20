自由廣場》爭取參與「北方對抗」軍演

◎ 張延廷

美國空軍本周將在關島展開「北方對抗」（Cope North）的空戰演習，依往例也邀請日本航空自衛隊和澳大利亞空軍參與，亞太熱區周邊國家也藉此良機派員前往觀摩，儼然成為美國印太司令部轄下所規劃「環太平洋」海上編隊操練之外，最重要的年度軍演活動。

自一九八三年起，駐防日本的美國空軍以分隊等級的小編制，和日本空中自衛隊於本州北端青森縣境內的三澤基地展開攻防演練。起初日方以自製之F-1參演，防範從北方四島及庫頁島飛近日本防空識別區的俄羅斯軍機，然經三十餘年的地緣戰略演變，日本防務已從「北防空、南反潛」改為「北反導（反彈道飛彈）、南防電（複雜電磁環境）」的任務規劃。復以美、日軍事同盟關係的擴展，遂於本世紀起將演習地點遷至關島，藉以涵蓋第二島鏈的中樞地位，亦可拉攏澳洲東部鄰近菲律賓海域，發揮扼控第一島鏈的戰略功能。

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觀察演習的特點，美軍首次將關島的「安東尼‧汪帕特」國際機場也一併徵用，原本位於關島西北端的廢棄機場也重新啟用，連座落在關島東北方約一百五十公里的天寧島機場也被納入今年演習範圍，可見美軍在「敏捷戰鬥部署」（ACE）的戰區彈性策略下，未來將大幅度統合運用各軍種和各盟國的作戰機隊，同時結合防區內所有可運用的戰備資源，配合已部署在島上的防空系統，強化對潛在敵機、艦，以至於中、短程彈道飛彈的預警與防範。

月前，日本空中自衛隊曾邀請印度派出Su-30MKI戰機至關東近畿的百里基地聯訓，在國際宣傳上做足了風頭。由戰略層面觀之，這亦是美國圍堵中共艦隊進出第一島鏈所做應對，藉以增加中共未來在此區的海空突防難度。而且美國陸戰隊第三遠征軍指揮部也從琉球移防到關島，此調整旨在反映美國軍力並未離開第一島鏈，反而隨著裝備性能升級，和參與聯防的盟友增加，對抗解放軍的美國海、空力量，將會更頻密往來於一、二島鏈之間。

關島距台灣直線航程僅兩千五百公里，安德森基地的跑道方向為06L-24R，與台灣北部慣用的05L-23R方向相近，以我國空軍現有任一種主力戰機，只要加掛外油箱，都可直接飛抵當地。尤其「北方對抗」演習歷來重點在於「不同機種對抗」和模擬盟國各機種的性能如何互補，況且還有美、澳最新的空中預警機聯合管制電子頻率，可在戰時發揮最大出擊率，空軍值此應爭取派出機隊與精銳飛行員參與聯訓，除大幅擴充既有防空範圍，亦能獲取美、日、澳等「准北約」國家空軍的相等同級訓練，在實際的國際位階上也能獲得具體提升，可謂一舉數得。

（作者為前空軍中將副司令，清華大學榮譽講座教授）

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