自由廣場》國民黨可別「邀戰」

◎ 楊浩民

台灣人長期以來一直受到中國國民黨洗腦，使得不少人認為台獨就是大逆不道，會引起中國攻台，所以不敢投票給民進黨。日前國民黨主席朱立倫又搬出陳腔濫調，說台獨會消滅中華民國，國民黨才是捍衛中華民國，卻絕口不提真正企圖併吞消滅中華民國的就是中國。雖然這是國民黨的老套，卻能鞏固藍營基本盤，共產黨更樂得替藍營助選。綠營如果不能強力宣傳反制，選票勢必難以成長。

首先該澄清的是，台獨從來不是要消滅中華民國，而只是主張把國號改為台灣。透過改名重生的人很多，難道他們都是不認同自己，改了名就被消滅了嗎？既然外國人都稱我國為「台灣」，我國國民出國也自稱來自台灣，那麼改國號不是順理成章的事嗎？何況，外國人根本不知何謂中華民國，更不知ROC和PRC有何差異（可能還以為ROC是俄羅斯奧會呢），筆者絕不相信那些所謂熱愛「中華民國」的人，到了國外也都自稱來自Republic of China（老外哪聽得懂你在說啥，更何況現在中國的國際形象奇差無比），更別說到了中國就自動把中華民國給消失了！

請繼續往下閱讀...

再者，反對台獨就不會引起中國攻台嗎？這根本是國民黨政客在愚弄藍營支持者的話術！要備戰才能避戰，這是連二等兵都懂的常識。更何況，老共動不動就把「留島不留人」掛在嘴邊，說穿了，非要拿下台灣不可，因為台灣的戰略地位對中國太重要了，至於台獨華獨什麼的，不過就是個藉口而已！想想八二三砲戰怎麼來的？金門有宣布要獨立嗎？即使國民黨主張統一，中國一樣可以學蔣介石北伐一樣，以消滅國內割據勢力為由攻台啊！

真正會引誘中國犯台的，是台灣人自己沒有抗敵決心，缺乏備戰意識，加上國共唱和所致！國民黨早在一九四九年就搞垮過中華民國一次，還能捍衛中華民國？真正有護國保台意志，是堅定「自己的國家自己救」的民進黨。國民黨還以為一直說、一直騙，人民就會上當？別傻了！

（作者為公務員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法