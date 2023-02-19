自由廣場》2024民進黨要怎麼贏

◎ 王至劭

筆者把重點歸納為「一點迷思，兩個觀念，四項建議」。

一點迷思：不要光想討好中間選民，要強化基本盤。用個人親身經歷來解釋，林佳龍第二次選臺中市長落敗，一個月後一位民進黨籍前議員邀請我們十二個深綠的一起吃飯，問來問去，十三個人通通票投林佳龍，而上一次也是十三個人都投林，我覺得奇怪，那爲何兩次差那麼多？仔細再問，每個人說法都一樣：「上次我幫他講了一百多個人，這次沒有。」「上次幫他拉了數十票，這次沒有幫他拉票。」

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臺灣的選舉是三三兩兩，每十個人大約有三個綠的、三個藍的、兩個中間選民，還有兩個是幾乎永遠不會出來投票的。民進黨不要一直認爲「深綠的是鐵票，重點在中間選民。」要知道，那兩成中間選民去向是看這三成的藍綠認真拉票的程度。如果能鼓舞深綠，振作信心，這些人認真幫你拉票，中間選票就會過來，甚至不投票的也會出來投上一票，就會贏。

兩個觀念：觀念一，先說一位民進黨籍前議員跟我說的：「國民黨公職人員大多是靠買票，所以不用做太多事；而民進黨不但不用買票，甚至還很多人主動樂捐，所以一定要做很多事來報答支持者。」

觀念二，九合一選得很不理想，有一個沒有被重視到的原因。毛澤東把天下打下來，人家稱呼他帶的那一票人為「紅朝新貴」，同樣的道理，民進黨高層現在也被視為「綠朝新貴」。重新組閣什麼的，那一群人位置調來調去，年輕人即使有非常好的學經歷、非常高的能力，要進入權力體系還是十分困難。看現在，民進黨高層似乎還沒有認真栽培年輕人的動向。

四項建議：一、認知戰如果輸，就不用選了。共產黨以前用漫畫，現在用抖音、西瓜視頻等，要主宰選民的腦。民進黨對這些根本沒有實質對策。

二、絕不能拿掉臺獨黨綱，至於如何實際推動，再說吧，但就是不能放棄核心價值。

三、口號要喊對，「抗中保台」就不如「抗共保台」好；兵役恢復為一年，是大敵當前之理所當然，也是百分之七十以上民意所趨，蔡總統卻說這是「非常艱難的決定」，拖拖拉拉最後才拍板定案。稅收超徵的問題竟然還要國安局開緊急會議，連錢太多都是大問題？讓人感覺能力似乎不怎麼樣。

四、照顧好人民的肚子，選一個能幹的經濟部長，選舉一到人民就會比較，是民進黨執政的時候比較有錢，還是國民黨執政的時候，這樣大家就知道意思了；照顧好人民的腦袋，選一個具本土意識的人來幹教育部長，不要讓年輕人對共產黨懵懵懂懂，認為共產黨來統治也沒什麼關係；照顧好人民的安全，找一個具本土意識又深具軍事才能的人來幹國防部長，讓共軍不敢來犯。

民進黨加油吧！

（作者為工程主管，台聯政策研究員）

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