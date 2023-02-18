自由廣場》論情報員身分保密問題

◎ 趙萃文

日前台北高等行政法院就人民申請閱覽政治檔案，判決人民敗訴。本案緣自人民申請閱覽國家安全局移轉之政治檔案，檔案局依《政治檔案條例》規定，請國安局書面表達意見，國安局認檔案中承辦公務員、線民之本、化名、行動資訊及部分情資內容，係屬《國家情報工作法》第八條一項所稱「涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分資訊」，依《國家機密保護法》第十二條規定，應永久保密，不得洩漏、交付，而將該等資訊予以遮掩。高等行政法院認為不能以轉型正義為由排除上開保密義務條款，提示情報工作法第三十條訂有刑責並具有優位性，檔案局不得任意提供這些被遮掩的內容。

於此同時，國安特考錄取人員被退訓後爆料而進到司法訴訟者亦時有所聞，如被國安局退訓之何姓男子，兩度上網公開同梯受訓學員及長官職稱、化名與真實身分，台北地院依兩個洩漏情報資訊罪，判處應執行有期徒刑四年六月。另周姓女子六年前考取國安情報人員特考，嗣因成績不及格遭廢止受訓資格，周女卻於二年多前在網路PTT論壇爆卦，訓練中心副主任性騷擾，並洩漏中心主任、副主任本、化名及階級等，士林地院日前依情報工作法洩漏情報資訊罪，判處三年八月有期徒刑。皆因違反情報員身分保密被訴究並重判。

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鑑因中共刑法對我情報（協）人員採終身追訴，除系統性蒐整在職或離退情報人員個人基本資料外，更於渠等眷屬、親友或同事赴陸期間，強以「喝咖啡」等威逼利誘方式，套取情訊，致渠等生命、財產安全受到威脅，固有保密必要，但不宜永久保密；更且，提供情報者若為外國情報機關（構），基於情報合作考量，暴露或會減損合作意願，但尚無安全風險，應無長期保密之必要性。爰此，允宜針對情報來源或管道之不同，就其保密期限、解密條件及降解密規定等為差別規制。

觀諸情報工作法第一條規定，其立法目的係為「維護國家安全及利益，並保障人民之權益」，爾等因個人情緒而揭露情報人員身分資料，罔顧國家安全，固應嚴懲；惟所有之法制無非穿著衣服改衣服，情報機關對情報來源或管道資訊之保密期限，允宜朝向合理化發展，就國家安全與資訊公開之法益競合為價值選擇，定期審視，衡平考量，其保密期限自不宜永久，亦不宜一概綁定絕對機密三十年，或可在最長概念底下可彈性操作，核定短於保密期限規範之保密期限，期能建構一個更符合情報保密與資訊公開兼籌並顧之法律機制。

（作者為法學博士，大學助理教授）

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