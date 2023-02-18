自由廣場》答案卷上作畫 不該給分

◎ 池益堅

大考中心考試委員會審議今年學測違規情形，針對五三七件違規在非選擇題答案卷上作畫的考生，給予該科酌扣一級分的處分。平心而論，這樣的扣分標準實在太過寬鬆，這些故意在試卷上作畫的考生根本一級分也不該拿到。

一來高中端在學測前一定已經針對可能的違規狀況，對考生做過詳細的說明，且考生在校內也有過數次模擬考的經驗。明知不該有在試卷上塗鴉作畫這樣的舉止，仍要故意為之，說明該考生對自身的學測成績根本毫不在意，對自己更是缺乏責任感，讓這樣的考生還能拿到分數，甚至因此上了大學，根本是教育資源的浪費！還不如讓他們及早進入社會歷練，藉由社會的洗禮找到適合自己人生的方向。

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再者，這樣的考生即便進入了大學，相信對於學習也是沒有熱忱與動力的，大學端收到這樣的學生，真的也只是充充人數，讓因為少子化而岌岌可危的系所招生數字好看一些罷了，對於大學端本身的學術地位或教學品質提升助益幾乎為零，而且大學教師在面對這樣的學生時，應該也會感到無奈與痛心吧！

大學已經算是高等教育的一環，如果連基本的入學品質把關都如此寬鬆，讓無心向學的考生都還有機可乘，那麼大學教育的品質便會下降，環環相扣下，最終受傷的還是台灣的整體競爭力。

況且也並非人人都要讀大學，除了讀書一途外，人生尚有許多可行的發展方向，只扣這些考生該科一級分，究竟是給了他們一條生路，還是關了一扇逃生出口？大考中心或許應該重新評估評估。

（作者為教育工作者，嘉義市民）

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