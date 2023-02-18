自由廣場》年輕人看郭董的老把戲

◎ 賴彥丞

肖想總統大位已久的鴻海集團創辦人郭台銘，近期表示春節期間他為選總統與否到廟宇請示神明，媽祖、關聖帝君的答案都是「同意」。不由得讓人想起四年前這位大老闆的「媽祖託夢」之參選總統起手式。

憲法第七條保障宗教自由，但也確立我國是政教分離的現代民主體制。誠然媽祖、關公在台灣的信徒眾多亦包含筆者，信眾即選民，因而有不少政治人物會藉參加宗教活動以沾人氣，但對於郭董這番「神操作」，讓人不禁想問：拜託，都什麼時代了，幹嘛老是玩「君權神授」這種封建時代才有的老把戲？

請繼續往下閱讀...

郭董要選總統卻牽扯無法說話的神明，假借神意以「消費」神尊，除了對於宗教本身是一種褻瀆，更是把選總統當選神棍、教主那樣地羞辱民主之精神。事實上，民主的深化便是建立在「除魅」(disenchantment)的基礎上，以人權法治的自由選舉取代神秘主義的「造神」權威，當然恐怕這點是高喊「民主不能當飯吃」的郭董無法理解的。

郭台銘擁疫苗自重，把公益當成攻擊政敵的武器乃至角逐大位的資本，但當他連宗教都當成選舉的操作時，還真令人啞然失笑：既然選總統要請示神明同意，那以後要是執政處理國事是否也要擲茭決定呢？

（作者為陽明交通大學碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法