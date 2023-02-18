自由廣場》劉耀經 美國聯邦政府裡的傑出台灣人

◎ 陳如媜

在美國各行各業成就非凡的台灣人不在少數，但在聯邦政府擔任部會首長的則如鳳毛麟角，因為要從基層公務員開始，一步一步往上爬，沒有過人的能力和毅力很難達到頂端，然而一個出身貧寒的台灣人做到了，今年一月初美國農業部(USDA)任命劉耀經博士(Simon Y. Liu)擔任農業研究署（農研署）署長，他也成為有史以來任聯邦政府最高文官職的第一位台灣人。從一個彰化田中鎮溪底村的農家孩子，到掌管全美暨全世界最大的農業研究機構，旗下八千多員工，兩千名是科學家，劉耀經的奮鬥歷程值得書寫。

劉耀經從小打著赤腳翻山越嶺走兩個小時的路去上學，放學後還要幫忙農事，晚上家裡沒有電無法看書，這些好像天方夜譚的故事，卻是劉耀經童年的日常。他自幼便覺悟，只有努力才能改變未來，後來成為村裡考上大學的第一個孩子，畢業後並回鄉教了幾年書。強烈的求知慾驅使他前往美國繼續求學，直到今天，他最自豪的是唸了十二所大學，包括哈佛、康乃爾、約翰霍普金斯、喬治華盛頓大學等名校，擁有三個碩士、兩個博士學位。並受聘在馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學教書二十多年。他笑著說，幸好都是由美國政府補助，他利用周末假日完成學業，否則不知道這一路讀下來要花幾百萬美金。

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政府為何要栽培他？當然是因為他傑出的工作表現。劉耀經歷任聯邦各大部門：太空總署(NASA)、財政部、司法部、國家衛生署(NIH)、農業部等單位資深主管，任內屢有建樹，常被其他部門挖角，例如多年前擔任美國最大的農業部國家圖書館館長時，不僅領導完成館內科技轉型，並建立下一代農業基因譜，完成永續農業經營等重要研究計畫，成果亮麗，二○一八年榮獲全美公務員最高榮譽的「總統獎」，與諾貝爾獎得主並列。

然而劉耀經的職場生涯並非一帆風順，他笑稱自己「過五關斬六將」的經驗豐富，他曾爭取教育部次長一職，只差臨門一腳，敗給另一位競爭者；還有一次差點去海巡部當海軍少將，但自己放棄，而這些也累積成下次成功的墊腳石。他總是不吝鼓勵後進，要比旁人更努力、多走一哩路(Go extra mile)。

劉耀經在台灣從小學到大學完成基礎養成教育，他不是出自台大等名校，但能在競爭激烈的美國出人頭地，可見台灣囝仔只要努力，一樣能闖出一片天，值得台灣鄉親們思考、共勉！

（作者為華府資深媒體工作者）

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