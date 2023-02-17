自由廣場》請蔣萬安市長答覆

◎ 王克雄

南非的轉型正義之所以能過結束，是因為南非的白人勇於承認錯誤，也因此才能和解。今天台灣二二八慘案的轉型正義還不能結束，是因為蔣萬安及那些國民黨人仍然不肯承認二二八的罪責，還想硬拗，粉飾那些二二八加害者。

大家常說，只有二二八受害者，沒有二二八加害者。筆者的父親王育霖檢察官在二二八慘案中遭受逮捕、謀殺及滅屍。筆者研究二二八歷史，剛發表一本新書《化悲憤為力量：一個二二八遺屬的奮鬥》，內有五份報告指證五個二二八加害者：第一篇《如何證明蔣介石是二二八元凶？》、第二篇《蔣經國誣告林茂生向美國要槍枝》。筆者的前一本書《期待明天的人：二二八消失的檢察官王育霖》也有一篇《中國國民黨是二二八慘案的主謀》。這些詳細的報告主要引用政府的文件以及國民黨人的說詞。

請繼續往下閱讀...

蔣介石

1947年2月28日陳儀宣佈臨時戒嚴，也電告蔣介石群眾示威的情況。陳儀的侍衛舒桃那時專責文件收發，於1995年作證說，隔天蔣介石立即回電，命令陳儀「格殺勿論」及「可錯殺一百，不可錯放一人」。可以證明二二八的大屠殺是蔣介石的命令。

蔣介石從3月3日起開始大舉派兵來台灣。3月8日蔣介石電告陳儀：「此時應先作控制台北、基隆二地之交通、通信，與固守待援之準備。台南則固守高雄與左營，勿失為要。日內即有運輸登陸艇二艘駛台，可派其作沿海各口岸聯絡及運輸之用。基隆與台北情況，每日朝、午、夕作三次報告為要。」由蔣介石的細膩指揮及一天三次報告，足見是他主導派兵來台灣的軍事運作。

蔣介石於3月7日的日記：「台民初附，久受日寇奴化，遺忘祖國，故皆畏威而不懷德也。」蔣介石也就大殺一番，給台灣人下馬威了。到了3月31日，蔣介石得意地在日記中說：「叛亂情勢嚴重已極，竟能如計處理，次第平服。」顕然成功地依照蔣介石的計謀進行屠殺，要嚇死台灣人，使再也不敢造反。

第二十一師的報告說：從3月8日登陸至31日，共用約二十萬發子彈、一千二百顆手榴彈及七百發砲彈。請問蔣萬安市長，這麼多的槍彈打在台灣人的身上，會有多少死傷？

施江南醫師被軍人逮捕，不知下落，他的大女兒施玲玉以北一女中學生的名義上書蔣介石。蔣介石於1947年5月13日經由其參軍處回覆說：「復查本部案卷內，並無受理施江南案件，所屬各綏靖區及憲警機關查報拘捕暴亂人犯，亦無施江南其人。且查事變起至3月15期間，全省陷於混亂狀態，奸黨暴徒仇殺狙擊無法防制。」事實上，3月11日及13日陳儀送給蔣介石的兩份已逮捕人犯名單上都有施江南的名字，怎可欺騙「並無受理施江南案件」，還把謀殺的責任推給「奸黨暴徒」呢？顯然蔣介石知道很多台灣菁英已被非法逮捕，必須遮掩，可見蔣介石是謀殺台灣菁英的共謀。

最侮辱台灣人民的就是給陳儀記大功二次及升為浙江省主席。彭孟緝也記大功二次及提拔為台灣警備總司令，隔年更獲頒四等雲麾勳章。他們依照蔣介石的指令，殺了很多台灣人，因此蔣介石大大獎賞他們。

由以上這麼多史實，可見蔣介石對事件介入程度極深、干預層面極廣、應負最大責任，足證「蔣介石是二二八元凶」。

促轉條例最困難處理的就是第五條：「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」在所有威權統治的公共建築中，最大的表徵就是中正紀念堂，裡面的黑銅像是公然表揚二二八慘案的元凶，極端侮辱台灣人及摧殘人類的正義良知，必須儘速移除。

蔣經國

國防部長白崇禧和蔣經國於1947年3月17日很快來到台灣，表面上宣慰被殺的台灣人，實際上白崇禧是來視察軍隊的運作及發動清鄉，加強對台灣人的追殺，而蔣經國則來當蔣介石的耳目。蔣經國抵台隔天下午6時30分立即拍發電報給蔣介石：「親美派－林茂生、廖文毅與副領事Kerr(葛超智)，請美供給槍枝及Money(金錢)，美允Money。」

台大文學院長林茂生教授是東京帝大及美國哥倫比亞大學畢業，他是台灣的第一位哲學博士，漢學很好、會作詩、書法出眾，是當代的台灣才子。林教授是一個文人，沒有參加二二八反政府的活動，而二二八時廖文毅根本不在台灣，正好在上海。

美國台北領事館的文件都己解密，其中並沒有看到有關台灣人要槍枝及金錢或美國同意給金錢的事情。黃紀男在二二八慘案前後和葛超智有頻繁接觸，但他作證說：「有一些人常對葛超智有所指責，認為其在二二八事變中扮演了頗重要的教唆角色，我個人並不贊同，因為這實在是高估了葛氏的影響力，也是跨大其詞。」及「尚不曾聽過他發表任何不適合其職位之言論，更遑論聽到他唆使我去從事任何陰謀活動了。」

顯然林茂生、廖文毅與副領事葛超智向美國要求武器和金錢的指控，是子虛烏有的事情。蔣經國的誣告冤枉了他們，導致林茂生教授在二二八慘案中被謀殺滅屍。

蔣經國是蔣介石最信任的人，掌管特務組織及幫助做重大的決定。蔣介石統治下的清鄉及白色恐怖惡行，主要是蔣經國承辦的，亦即落實蔣家父子的「特務治國」。

1975年4月5日蔣介石逝世，其後殘害人權的案件却層出不窮，重大案件有中壢事件、美麗島事件、林義雄家血案、陳文成命案、江南命案等等。對這些，蔣經國當然須負全部的責任，誠如二二八關懷協會總會理事長王文宏所說：「蔣經國是白色恐怖的元凶」。

中國國民黨

當年是訓政時期，以黨領政及以黨領軍。因之，二二八前後台灣的政治腐敗、官吏貪污及經濟崩潰完全是國民黨的責任。軍隊稱為國民革命軍，亦即黨軍，直到1947年12月24日行憲前夕，才改為隸屬國家。在1947年非戰爭時期，3月到5月短短三個月內，共約一萬八千至二萬八千的台灣人為黨軍殺害，這些也都是國民黨的責任。

國民黨台灣省黨部主任委員李翼中在1947年3月4日約見蔣渭川，跟他說：「為今之計，惟有籲請中央，然後臨之以威、綏之以德，自可速平而免糜爛。」亦即李翼中要用武力威嚇台灣人。

1947年3月11日中統局報給蔣介石的情報：「台省黨部調統室曾建議警備部，應乘時消滅歹徒，並將名冊送去。警備部10日晚起開始行動，肅清市內奸徒。」這個情報敍述，國民黨台灣省黨部製作名冊，命令警備總司令部乘機逮捕及謀殺台灣菁英。記者吳濁流在〈台灣連翹〉記載，當年出任國民黨省黨部指導員的彭德在1973年底透露說：「被捕的黑名單上台灣人二百多名，…是從重慶回來的半山幹的，他們是劉啓光、林頂立、游彌堅、連震東、黄朝琴等人。」吳濁流也感慨地說：「只因這份黑名單，悲劇的歷史上演了，美麗的福爾摩沙為此流血。」因為國民黨知道那是非法謀殺，所以要滅屍，也否認有逮捕人。

國民黨籍的監察委員何漢文很快在1947年3月22日從上海飛到台灣調查二二八慘案。他走訪當時的軍政首長，對於死傷的人數有一些初步的估計。他的〈台灣二二八事件見聞記〉說：「這場屠殺一直繼續到3月中旬以後才逐漸停止。…在軍事大屠殺以後，接著由黨、政、軍、憲、警聯合實行全面大搜捕，加以秘密殺害，這樣被殺害的人民當不下千數。…所以總計台灣同胞在這次起義中死亡的，最少有七、八千人，連同受傷的，估計當在一萬人以上。」何監察委員瞭解當時的慘狀，所以把二二八定調為屠殺。他更透露，國民黨和其他單位開始全面大搜捕台灣菁英，並加以秘密殺害，總數千人以上。

1947年3月21日駐台北的英國領事 G.M.Tingle 報給南京英國大使館的電文：「政府不遺餘力追尋並殺害領袖人物，…殺人如麻的目的，是使福爾摩沙人不再有未來的領袖。」國民黨是有計劃地謀殺非常多台灣菁英，足證中國國民黨是二二八慘案的主謀。

既然蔣萬安市長要改姓蔣，他必須面對蔣家的歷史，請回答下列的問題，是或不是：

* 蔣介石是不是二二八慘案的元凶？或是加害者？

* 蔣經國是不是誣告林茂生向美國要槍枝？

* 中國國民黨是不是二二八慘案的主謀？

請蔣市長不要躲在背後或耍嘴皮逃避問題，要像一個男子漢正面回答這些問題。

（作者為228事件受難者遺屬）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法