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自由廣場》劉文正與黃安

2023/02/17 05:30

媒體即訊息？還是馬殺雞？

◎ 陳建志

一代巨星劉文正十五日爆出死訊，不到一天大反轉為劉文正還好好活著。網路、新聞風向從哀弔懷念一代巨星，到痛罵媒體查證不實，搞大烏龍。同天還有一則新聞「藝人宋少卿在臉書哀弔『黃安』辭世」，點開內文會發現，黃安並非親中惹議的黃安，而是宋少卿另一位同名的朋友，網友同樣在留言區大罵媒體騙點閱率。

有趣的是，宋少卿隨後刪文，部分媒體有撤下第一版報導或更改內文、換標題，一切又翻過新頁，反正明天會有更多新聞，吸引閱聽眾注意力。不管劉文正或黃安的所謂死訊，第一時間都帶給媒體龐大流量，新聞熱度遠超過郭台銘、侯友宜等政治新聞。毫無疑問，如今就是一個追求表象、歡樂、激情的娛樂時代。

劉文正與黃安的報導，多由即時中心或新聞網發出，所謂「鍵盤記者」編輯撰寫的綜合報導。這類報導偶爾會引發爭議，問題的核心，正是新聞多改寫或引述其他報導，只要訊息打入其中一家大型媒體，各台基於「你有，我也要有」的原則，其他媒體也會在第一時間「整理」換標推出類似報導。

「搶快」是另一個無法查證報導真假的後遺症，網路媒體發「快訊」，五分鐘、甚至三分鐘，只有一段稿頭配標題，就可以出稿。直白說，搶流量用。平心而論，快訊或綜合報導出包比例不高，反常如劉文正前經紀人一夜翻盤實在少見，但只要出包通常為「大包」。常見的是如類似黃安報導「點擊誘餌」(Click bait)，雖然大型媒體非內容農場，但有些編輯習慣性下標聳動，標題跟內文不完全符合，或以「這人、這事」要點擊才知內容，卻是常態。

喜歡玩點擊誘餌、聳動標題的不乏資深編輯，若發現部分報導不掛名，或不寫職稱記者或編輯，多為真正「資深」的媒體人，並非如日前鬧出爭議的台北市政府副發言人新聞稿中，年僅三十歲竟稱「資深媒體人」。即時中心多有外勤經驗或曾擔任主管職務的資深記者、編輯坐鎮。但現實考量下，仍有資深媒體人，會為了流量刻意寫出誤導性報導，某種程度這也讓人為媒體業前景感到悲哀。

到底是「媒體即訊息」（The medium is the message），還是「媒體即馬殺雞」(The medium Is the massage)，就看媒體高層要將錯就錯，還是要檢討流量掛帥下的畸形生態了。

（作者為媒體工作者，台北市民）

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