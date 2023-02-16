自由廣場》代理教師採全年聘期 教育部不應袖手旁觀

◎ 蔡志鏗

繼日前桃園市率先宣布實施代理教師「全年聘期」後，包括新北市、新竹市、台中市和屏東等縣市也先後宣布跟進。筆者預估未來還會有更多其他縣市陸續加入，與其放任趨勢慢慢發展，不如由教育部通令全國一體適用，避免令人詬病的校內「同工不同酬」演變成縣市之間的「一國兩制」。

過去，縣市政府都以財政考量，做為不能給代理教師完整聘期的藉口，如今連台灣最南端的屏東縣都表態沒問題，事實證明：是否給代理教師一年十二個月的聘期？非不能也，是不為也！

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多數的代理教師都具有正式教師資格，與正式教師擔任同樣的教學工作或行政職務，卻無法享受「全年完整聘期」的待遇，這是我們對待代理教師應有的態度嗎？沒有安定的師資，就沒有穩固的教育，最後受害的還是眾多的莘莘學子！

萬一國內代理教師的待遇出現「一國兩制」時，將來甄試代理教師時，好人才勢必優先選擇聘期最長、保障最好的縣市，其它地區只能招聘剩餘的師資，這是教育部和各縣市政府不能逃避的問題。

我們常說：「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，既不能苦孩子，也不能苦代理教師，各縣市應該想方設法增加教育經費，效法並跟進實施「代理教師全年聘期」，最好是由教育部出面統一作法，全國各縣市一體適用，既可終結「一國兩制」的現象，也給予代理教師合理且公平的待遇，一舉兩得，何樂不為？

（作者為國小校長退休，台北市民）

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