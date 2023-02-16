自由廣場》台灣第三勢力的弔詭

◎ 林文彬

柯文哲要選總統的事，被解讀成台灣的第三勢力崛起。但最近突有風聲「當副手也行」，加上郭台銘執意回國民黨選總統，即可一窺第三勢力的瓦解與無市場。

其實，渠等只能在「九二共識」之中混水摸魚，在「一中各表」之間撈點油水。不過，習近平似乎在今年元旦之時再度－－早在二○一九年是欽點韓國瑜－－欽點了「兩岸一家親」的第三勢力，準備作為協商「一國兩制台灣方案」的「有識之士」。

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然而，台灣渴望要走的是一條確保民主自由的道路。而自由與專制一翻兩瞪眼，哪有甚麼第三勢力鬼混的空間。

自由民主與中國共產黨的治理模式、價值，完全南轅北轍。以至於根據前此的一項調查，有百分之七十一的人願意為台灣在面臨被中國統一時而戰。此外，更有百分之六十三的人願意為台灣的獨立而戰。所以，到底第三勢力的空間在哪裡？

難不成只能在剩下的百分之二十九與三十七之間，與藍營分搶統一的「一家親」，分享「反民主」的中國潮流。而這樣的第三勢力符合台灣的期待，有望成就台灣的第三勢力嗎？這不無弔詭，也不無只助長反獨與促統的藍營聲勢而已。所以這樣的第三勢力早被吸收、收編，甚至是邊緣化而消失了。

尤其，台灣現狀根據民調，有百分之七十三的人支持兵役延長為一年，這項主張正宣告捍衛國家主權的決心，不畏中共軍事擾台，或妄言侵台的舉動，已到了那怕是同族同宗，也應該是一邊一國，各自過不同制度的生活，更何況台灣一向是反共的先鋒。

因此藍綠的分辨基本上沒有模糊的空間，也沒有中間路線的灰色地帶；在台灣主權的主張上，即沒有第三勢力，也沒有其他方案可走，只有主權與附庸之爭，只有民主與獨裁之爭的大是大非，以確保民主自由生活方式的現狀。

（作者為雲林縣議員，著有《78項議政白皮書》）

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