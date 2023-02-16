自由廣場》評賴清德的黨務改革

◎ 林進嘉

即使過去的民進黨中央不願承認，但眾所周知，林智堅的論文案確實影響了九合一大選結果，連帶還中傷了鄭文燦的閣揆位子與總統之路。據說，原本賴清德在鄭文燦有意競選黨主席時，本還考慮自己不出馬。後來因鄭也被台大撤銷學位，賴才決定親任黨主席。可見論文案之殺傷力。賴清德在競選黨主席至各縣市跟黨員座談時，也提出學倫議題是敗選主因之一。

指出原因簡單。但大家都在看，賴清德會／能如何處理？

請繼續往下閱讀...

就在各界好奇之際，上週三民進黨中央端出學倫解決方案：學倫聲明切結書。賴清德指出，處理機制是秉持三個精神：誠信原則；公平公正；社會信任與民眾支持。事實上，學倫問題各黨皆有，民眾黨的蔡璧如火速請辭立委，符合社會期待。民進黨的林智堅，樹大招風，加上蔡英文的黨中央判斷失準，釀成慘案。國民黨則還在旁邊一副事不關己的墮落。賴主席能夠快刀斬亂麻，站在對的一方，這才是過去我們所認識的民進黨。

當上週三民進黨開始處理學倫問題後，一週來，藍營的媒體與評論員還在訕笑、諷刺，「賴清德的學倫處理，不痛不癢」，「有能力就叫林智堅道歉啊」。沒想到，林智堅真的在日昨發文道歉，並撤回對台大學位的訴願。我不知道林智堅態度轉變的內情，但，我相信這是賴清德黨主席的領導力所致。

再加上民進黨中央先前以高於法律、與黨規定的標準，將疑涉賄選的台南市正副議長迅速停權三年處分，展現賴清德對黨員的高道德標準。本週三，民進黨又通過黨公職排黑提案，凡曾參與犯罪組織者、性侵害犯罪或兒少性交易者，或曾犯檢肅流氓條例、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例等，只要經起訴，就不能夠擔任黨職或競選公職。這種排黑的決心與魄力，值得喝采。

有理想、重誠信、反黑金，是過去人們支持民進黨的重要原因。如果賴清德能持續堅持初衷，並發揮領導力，相信能在混亂的政黨競爭中，重新擦亮民進黨的招牌。

（作者為精神科醫師，台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法