自由廣場》ChatGPT封鎖中國用戶關鍵：愚民

AI語言模式的建構需要「言論自由」的基礎環境

◎ 陳銳

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」掀起全球AI熱潮，亦引發世界對AI技術使用方向的探索，然因ChatGPT禁止中國大陸地區人民使用，有些網民便透過各種管道翻牆或輸入外國電話號碼等方式混淆該系統，使之得以順利與現今號稱最「人性化」機器人聊天，但在百樣應百客的社會裡，中共網民刻意瘋狂連問兩岸統一的敏感問題，導致該軟體不斷當機，最後該軟體以自動登出方式，拒絕回答相關問題。

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在AI技術火紅的世代，OpenAI公司唯獨禁止中國大陸地區的人民使用，其目的在中共總是跟在西方科技創新之後加以模仿，且一旦被問到和習近平有關的問題時，便會因為涉及違規用詞而被禁止使用，因此即便是模仿出來的產品日後也將變調走樣。此外，過去三年正值OpenAI發展壯大時期，在中共官方清零封城的鎖國政策下，中共便因此徹底淪為陪襯角色，習近平的清零政策不僅扼殺原就慘澹經營的中共科技創新命脈，而其尚未將病毒清零，卻將經濟消費、科技創新資金及人才培育機制給「清零」了。

其實中共在AI實力並不落人後，然因官方重視「監控」技術，便將所有資源投注於人臉識別及語音識別等領域中，凡有利於控制或監視的技術，中共所展現的實力連美國都望塵莫及。而一談到研發技術上，中共就屈居人下了。ChatGPT講究語言互動，從研發概念而言，與視覺及語音識別並無不同，然AI語言模式的建構需要「言論自由」的基礎環境，只有在一個享有充分享有言論自由的環境中，AI才能獲得人類最真實、豐富的語言表達方式和人群交談的內容，但在中共「愚民」思想教育下，也是該系統無法在其地盤生存的原因。

中共長期實施愚民政策，使其人民不懂得思考，表面上中共官方讓人類享受科技的便利，事實上中共卻利用AI主宰了人民生活，長久下來人民對AI深信不疑，AI說什麼就是什麼，叫人民怎麼做便照做，反而變向控制人民思想，使人民變成了聽命於系統的奴隸，因此為何ChatGPT系統決定禁止中國大陸地區人民使用，也就是為了遏止中共繼續「主宰」人民的思維。

（作者為中科院研究員）

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