自由廣場》（林保華專欄）統戰也難掩中共亂象

習近平內外交困，導致從去年夏秋之交北戴河會議開始轉變盲動的內外政策，然而此人志大才疏，明明是修正錯誤卻要吹噓成為一貫正確而難以轉型。一面扮成「狼外婆」進行國際統戰，卻又製造間諜氣球事件展現本性，而處理危機能力的低下，讓這個國際流氓展現一片亂象。

鄧小平為了吸引外資，拿出一套措施，不但入侵越南來討好美國，與北韓也保持距離，更廢除了「戰爭不可避免論」，再動手裁軍，營造和平環境，使外資得以放心來中國投資。現在習近平要改善與美國關係，引誘外資來賺錢，卻還在鼓吹「民族復興」，機艦不但沒有停止過騷擾台灣，還出動鐳射光對付東南亞國家，連主要示好對象美國都沒有停止派遣間諜氣球。如果主管外事與國防的習近平都沒有能力協調這兩方面，又怎能期望他去解決更加細緻複雜的經濟工作？也難怪對付疫情除了「清零」與「解封」兩個極端，他拿不出其他辦法。

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內部的人事倫理也混亂不堪。因為黨的代表大會與人大政協兩會有幾個月的距離，本來是作為新舊人事交接的過渡，然而國務院開會時的圖片，還沒有宣佈下台的已經缺席；還沒有宣佈上任的已經亮相接手；就如王滬寧還沒有宣佈出任全國政協主席，卻已經以這個身份出來接見國民黨副主席夏立言。這反映到習近平及其習家軍連幾個月都等不及的急躁心理，也可見中國內部的失控混亂。

鬧出氣球事件以後，各部門之間前言不對後語，國防部否決了外交部民用之說，前面對美國表示的遺憾到後面變成指責美國政治操作，更反指美國氣球不但多年入侵中國，還立即拿出證據說是青島沿海上空不明飛行物圖片，但是由於準備不足，下面的戲演不下去。中宣部當然不甘落後，被嚴密控制的中國網路居然出現小粉紅指控土耳其大地震是美國引爆在當地的核彈，並且廣為流傳。這種公然造謠就如同說武漢肺炎是美國人來武漢播毒，那樣無恥沒有下限。

黨中央機關報人民日報更提高理論高度，連日撰文對美國進行批判，指氣球事件暴露美國的「假民主真霸權」。原來擊落侵犯國家主權的氣球是「霸權」，允許氣球橫行美國上空才是「民主」，怪不得中國氣球橫行太空。這套理論並不陌生，台灣打擊國共的認知戰、清除匪諜是「綠色恐怖」，容許中資盜竊機密、策反人才，共諜在台灣發展組織、呼籲國軍「起義」才是台灣的「民主」。所以習近平自行決定與台灣斷絕官方接觸，又自說自話派官員來台灣進行統戰；台灣對藉星雲去世來台統戰的共幹，以及國共勾搭統戰台灣農漁民的手法給予區別對待與揭露、反制，又開放港澳人士來台自由行，表明台灣反統戰的逐漸成熟。

中共的霸權已經引起全球的不安，然而它的四處出擊也說明離末日不遠。雖然民主國家也在組織力量防堵，但是仍然被動，而且防不勝防；要根除後患，也應該主動出擊。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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