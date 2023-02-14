自由廣場》你住樓上還是樓下？

◎ 張約翰

藝人隋棠在社群平台貼文說明與樓下鄰居之間的噪音爭議，在歷經幾次幻想文的洗禮後，終於有一個熱議話題是真實事件，也再度帶動社群平台上的議論熱潮。

由於非專長領域，筆者對噪音事件本身沒有任何評論。但也許你已經發現，社群平台上的議論，與幻想文一樣立場涇渭分明，住樓上（尤其家有小孩）與住樓下的，立場完全相反。不同的是，這次區分立場的不是意識形態，而是一層樓板。

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如此實際、具體而又難以打破的分隔線，卻正成為過往社群熱議現象的一個隱喻。儘管意識形態是一種連續光譜式的存在，但社群熱議事件往往將用戶區分成涇渭分明的兩端，就如同一層無法穿越的樓板。樓板的存在，決定你站在哪一邊，毫無妥協。

但現實並不像社群平台熱議現象，並不真的存在那麼一層樓板，而是彼此相依、互相摻雜。同一個意識形態陣營，也會對不同議題有不同立場。如果決定立場的每一次都是由意識形態導向取代議題導向，那麼就會形成抽象的樓板，讓人難以穿越，社會的兩極化也因而確立。

每一次的幻想文、釣魚文、反串文、假訊息社群議題操作，都是試圖建立抽象的樓板，因此會在文本內嵌入性別、族群、宗教、職業、地域等等刻板印象，並巧妙藉由刻板印象的放大來引發社群用戶的議論，而社群平台的功能設計有利於立場的兩極化，因此每一次的議題操作，都在增加極化程度。

於是筆者可以基於過去的觀察與以上推論預測，在距明年一月總統大選不到一年的時間，社群熱議話題的頻率，將會從每週到每兩週一題，逐漸增加到每週兩到三題。利用社群熱議的頻繁操作，可以鞏固意識形態立場，同時清洗陣營中的異議者，最終達到讓社會極化現象極大化的目的。

如果你理解並同意筆者的論述，那麼筆者建議，對抗這樣的操作，應該成為使用社群平台的基本素養。對於慣用的平台採取哪些功能擴大觸及並增加互動，應該了解一點，並在日常使用中多留意，才能及早對藉由幻想文操作的議題產生警覺。社會不應該有無法穿越的樓板，沒有什麼樓上樓下，我們都住在同一層。

（作者是世新大學傳播博士）

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