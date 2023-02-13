自由廣場》央行應緊盯通膨 繼續升息

◎ 魏世昌

正當各界樂觀期待今年台灣可望擺脫通貨膨脹陰霾之際，主計總處九日發布的一月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率達三．○四％，再次飆破三％，這是自去年七月以來首次再見三字頭。

有研究指出，從二○○七年至二○二二年，我國ＣＰＩ年增率平均被低估○．四個百分點。去年（二○二二）ＣＰＩ年增率為二．九五％，已經創下十四年新高，若再加上○．四個百分點，更高達驚人的三．三五％！然而這數字與國際主要國家相比，相對仍低，這是因為中油、台電吸收能源價格上漲成本所致。一旦中油、台電無法再吸收，就會轉嫁出來，勢必造成物價全面性上漲。加上基本工資連年上調，且可預見還將繼續調漲，這些都是造成物價上升的壓力來源。此外，當前ＣＰＩ計算方式明顯低估居住成本，例如沉重的房貸負擔對家庭消費的影響，也有導致通膨被低估的效應，使政府統計數據跟民眾真實感受有相當距離，甚至有論者認為是九合一執政黨敗選主因。

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目前央行貨幣政策基調雖轉為「溫和緊縮」，但相關爭議並未停止，如副總裁陳南光即在《台灣銀行家》發表「走走停停的貨幣政策 易落入停滯性通膨的陷阱」，認為對通膨的預測不應過於樂觀。幾乎所有討論經濟政策的人都同意，「穩定物價」是央行很重要甚至首要的任務。在通膨率尚未明顯降到二％以下、且貨幣政策有遞延效果，央行不應停止考慮以升息抑制通膨的可能，畢竟央行也有看走眼，或至少是輕忽通膨的時候，讓普遍無力對抗通膨的中低收入民眾吃了不少苦頭！

（作者為資訊工程師，宜蘭縣民）

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