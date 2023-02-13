自由廣場》高中學倫教育的觀察與建議

◎ 劉啟民

「這個科目我沒有興趣，網路上隨便找個資料當作期末報告，應付一下就好」、「小組報告有人躺分不做事，但基於同學之愛我還是讓他／她在作業上掛名了」、「內容亂掰澎風無所謂，只要能混就混」、「學期末太忙報告寫不完，乾脆把Ａ科的報告拿來繳交Ｂ科，應該沒有什麼關係吧」。

以上的情境不只發生在大學，高中校園也很常見。高中生在學習過程中，常需要撰寫書面報告、上台口頭發表、小論文或閱讀心得的寫作，以及各式學習檔案的製作，這些文件或資料的寫作，遵守普遍的學術倫理規範是必要的。然而，目前高中校園的學倫教育通常是破碎且片斷的。筆者認為，要深化高中生的學倫概念，可從規範面向及教育面向同步進行。以下將由這兩個面向進行說明，並與目前大學的學倫教育現況進行比較。

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由規範面向觀之，我國各大學都訂有「學生違反學術倫理處理辦法」及「博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」（實際名稱各校略有不同），對於嚴重違反學倫的行為都有明確的處理原則。反觀高中端，僅部分學校在「學生獎懲規定」中列入了侵犯他人著作權的處罰辦法，對於其他學倫問題幾未著墨。筆者認為，學術倫理的精神，不會因學習階段的不同而有所改變，因此，未來可考慮將學倫規範廣泛地納入高中學生獎懲規定，使其能夠銜接大學以及碩博士班的學倫規範，達到學倫規範的完整性及一致性。

在教育面向，許多大學已經將「臺灣學術倫理教育資源中心」的課程列入指定課程，因此碩博士生及許多大學生，對於學倫觀念並不陌生。此外，大學生由於寫作經驗較為豐富，學術研究的成熟度也較好，因此可以降低違反學倫規定的情況。然而，高中生的寫作經驗較為缺乏，也欠缺有系統的學倫課程，因此對於學術倫理的認知，可能陷入淺表式的理解（例如知道抄襲不對，但不清楚抄襲的相關樣態），或是誤以為違反學倫沒什麼關係（這與前述的規範面不足，多少有些關連性）。雖然高中與大學的學倫概念相同，但根據筆者在高中的授課經驗，高中生不像大學生可以理解較為抽象的規範及說明，通常需要教師用清楚且簡明的範例或案例進行說明，方能達到教學之效。筆者建議除了校內老師的教導之外，高中同學可以至教育部「臺灣學術倫理教育資源中心」的網站，註冊帳號後即可觀看各個課程，以自主學習的方式強化自身的學倫觀念。

上述有關教育面及規範面的推動，最終的目的是希望能夠啟動學生心中的覺查（awareness）機制。當學生具備學術倫理的觀念，以及對於各種不當行為的覺查，方能杜絕違反學術倫理的行為。

（作者為大學教授，台北市民）

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