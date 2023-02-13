自由廣場》參考美日應對間諜氣球之道

◎ 陳永昌

美國拜登政府應對中共間諜氣球事件，第一時間是否太輕忽或過於消極，朝野攻訐不已，但無論如何，消息曝光後展現民主體制自我修正優勢，美國迅速整隊轉守為攻。

顧慮到地面人員安全，再加上方便事後打撈蒐集殘骸，美國軍方等到間諜氣球飛越南卡羅來納州外海再擊落，緊接著公開打撈氣骸畫面，殘骸再送交聯邦調查局分析研究。蒐證重點之一鎖定是否涉及外國技術與零件，美國商務部並立刻將六家與中共解放軍航太計畫關係密切企業列入出口管制實體清單，這只是第一波制裁措施。

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美國眾議院以四一九票對零票，無異議通過譴責中國「公然侵犯美國主權」決議，展現一致對外團結姿態，向北京當局發出堅定明確訊息。眾議院兩黨議員並呼籲行政部門積極嚇阻外國敵對勢力在美國領土或領空從事情蒐和其他惡意行為，要求拜登政府回溯彙整近幾年所有已知中國侵犯美國領空事件，以及北京在全世界使用類似偵察氣球的資料。

五角大廈發言人說，目前掌握四起中國間諜氣球飛越美國領土，其中三次發生在前總統川普任內，最新一次在拜登任內。根據國防部官員在參議院聽證會上發言，包括歐洲、拉丁美洲以及東南亞等全球各地，都曾經發現中國間諜氣球蹤跡，並點名台灣、日本、印度、越南和菲律賓是受害對象。國務院則指出，與數十個國家分享從間諜氣球中蒐集到的資訊，副國務卿雪曼並向四十國大使館簡報此事，其中日本是共享情報具體細節的主要對象之一。

有別於台灣外交部不方便回應是否接獲美方簡報或情報分享，日本內閣官房長官松野博一則是坦承不諱，證實正與拜登政府協調交流，檢討分析過去幾年日本類似事件。根據統計，近年來至少有三起外國氣球飛越日本領空，當時日本官方否認可能屬於外國政府的說法，如今不得不重新回頭評估。日本防衛大臣濱田靖一原本態度曖昧，事件越演越烈升級成國安危機後，濱田已經明確表態：外國氣球一旦侵入日本領空，自衛隊可依法予以擊落。

有了美日兩國帶頭示範，台灣軍方不宜再以擠牙膏方式被動回應，應主動公布間諜氣球侵門踏戶相關資訊，為全民上一堂最好的國防教育課！更重要的是，參考無人機越界進入台灣領空視同第一擊前例，國防部有必要清楚宣示相關反制措施，同時比照監控解放軍機艦台海周邊海空域活動機制，第一時間公告即時動態訊息。

（作者為企業專業經理人）

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