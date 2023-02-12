自由廣場》別再廢話一中原則了！

◎ 張國財

有點漢字造詣的人都會感受到，漢字是很有張力的──大勝與大敗竟然指的同樣結果；同樣一句「廢話」，可能表示「廢話，那當然是真的，是大家早都知悉認同的，還猛提它、講它幹嗎？」也可能表示「廢話，那當然是假的，根本沒人認同，還猛提它、講它幹嗎？」夠神奇吧？

像中國「一中原則」說的「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權，台灣是中國的一部分」，就是標準的「廢話」：「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權」，廢話，那當然是真的，是大家早都知悉認同的，還猛提它、講它幹嗎？至於「台灣是中國的一部分」，廢話，那當然是假的，根本沒人認同，還猛提它、講它幹嗎？

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證據，族繁不及備載，事實勝於雄辯！最近的例證，就是中國申請前宗教局長葉小文及一票統戰部、國台辦官員來台弔唁星雲法師，結果，遭我拒入境台灣國門。中國統戰部、國台辦官員，在中國國境之內，愛去那就去那，還申請？還吃閉門羹？可見台灣是中國的一部分這句話，是如假包換的廢話！

又例如去年美國眾議院議長裴洛西以及參眾議員一次又一次組團訪台，捷克議長等歐洲政要也連袂參訪台灣，去年九月開始運作的立陶宛駐台經貿代表處⋯，凡此，台灣熱烈歡迎，中國除了氣急敗壞跳腳，還能怎樣？所謂「台灣是中國的一部分」，是這種部分法嗎？

還有，中國「武統」學者李毅，二○一九年四月九日持綠卡以旅行名義入境台灣，預計十三日在中國和平統一促進會舉辦之「和平統一融合發展論壇」擔任主講人，遭我移民署於十二日驅逐出境。李毅除了乖乖摸摸鼻子走人，還能怎樣？中國人被台灣列入不受歡迎人物，在台灣就無法造次，還再說甚麼「台灣是中國的一部分」？真的是廢話到白癡的程度了！

最後，中國人來台觀光旅遊，自入境之翌日起，每次不得逾十五日，每年在台觀光總停留期間不得逾一百二十天。這限制，代表中國人來台觀光，是國內還是國外旅遊？

綜上，「台灣是中國的一部分」，不是騙人的廢話，又是什麼？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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