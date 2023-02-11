自由廣場》學倫爭議 民、國兩黨比一比

◎ 林子堯

民進黨主席賴清德日前在中執會上，針對困擾許久的學術倫理問題，終於提出解決方案。這不只是台灣政黨的重大創舉，甚至放眼國際，在全世界有政黨選舉的國家，可能都是相當罕見的案例。筆者認為，這個行動與態度均相當正確，外界冷嘲熱諷大可不必。民進黨願誠實面對去年的問題，這是負責任的政黨表現，相信社會各界也會樂見其成。

從有民主選舉以來，學歷真假虛實，從來都不是罕見的議題。過去有人被揭發過出國造假的文憑，在國內也可能涉及校方販售學位、造假等等不一而足的文憑爭議，但明確的論文問題致學位遭撤銷，是到二○二○年高雄市長補選後才開始獲得重視。

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然而，當時國民黨提名的市長候選人雖涉論文抄襲，也遭撤銷學位，但從未見國民黨拿出反省的決心。反之，民進黨在二○二二年地方大選，確實在論文問題上栽了跟斗，卻能夠哪裡跌倒、就從哪裡站起來，是一個負責任的政黨該有的態度。

不過，在此要提醒民進黨，學位論文的學術倫理爭議型態繁多，審查必須力求謹慎、精確，學術審查小組的成員組成非常重要，而且必須要廣納各領域的專家學者，不能出現成員都是理工科背景，卻要審查文科論文。同時建議審查小組的成員，應當要有中央研究院院士以上層級、以及具有學術誠信處理經驗的專家學者出任，黨內自清才可真正服眾，也讓社會相信民進黨的決心。尤其是現在AI時代，ChatGPT程式產生文章的能力驚人，甚至連論文都有可能以

此產生，要從中找到抄襲或代寫的證據，必須要有非常強的經驗才能辦到。此外也要防範有些權勢者可能會要求其助理或秘書代寫論文，或外包給專業人士撰寫，民進黨在審查這些問題時，必須更下功夫。

話說回來，有關學位問題，真正的主管機關應該是教育部，所以也期盼中央政府能拿出決心，打擊抄襲或代寫論文的歪風。

賴清德主席跨出正確的一步，這是台灣民主政治史上的創舉，也希望國內各政黨能跟上，共同面對學術問題，而非停留在政治口水。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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