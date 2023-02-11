自由廣場》評航空教育館模型戰機風波

◎ 陳冠霖

對於高雄航空教育展示館內部販賣中國製簡體字共機模型，日前基進黨數位民意代表提出抗議，國防部則以教育理由做為觀點，認為認識中國戰機也是航空教育的一環。對於雙方的觀點，筆者自身有一些了解，或可供民眾參考。

以模型玩具來說，中國製的產品在台灣可以自由銷售而且不需要修改簡體字，這是台灣社會民主的具體實踐。但是在一些細節之中，仍然還是可以看到中國方面意圖統戰的作為。例如Ustar公司曾經生產一批台灣使用的CM-11戰車模型並且透過台灣的通路銷售，直接在品名上面寫著「中國台灣」，矮化台灣的主權。也因此部分的模型店銷售時，會將其用貼紙貼掉，以避免這類統戰手法對較為年幼的消費者產生認知錯誤的情況。

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另一種作法，則是在模型盒面上所謂的盒繪做文章，盒繪通常是由油畫或是電腦繪圖的創作來呈現模型主題的特質，用以吸引模型愛好者，並且在模型玩具發展的幾十年間逐漸成為一門藝術。但是中國的模型廠商Trumpeter，曾經在多年以前，將中國製造的武裝直升機模型搭配其在台灣作戰，擊毀國軍車輛的虛構內容，其中還包括曾經擔任過總統緊急座車的CM-31裝甲車，不僅大吃台灣人的豆腐，更是對於國軍的一種侮辱。

真正問題的癥結，並不在於簡體字的部分，而是上述這類細節如果沒有注意到，非常容易成為中國暗中統戰或是矮化台灣的方式。以目前航教館銷售中國製的玩具跟中國軍機模型，雖然應未存在上述兩類居心惡意的情事，但是在未來航教館銷售類似商品的時候，仍需注意這類潛藏的問題，審核是否存在有這類偷渡惡意的商品銷售。

同時筆者也建議，基於教育的理念，也是基於敵我意識的建立，可以將館內銷售的模型玩具盡可能標示其所屬國家跟提供相關資訊給予民眾。讓來參訪的民眾了解國軍曾經保衛國家做出的英勇事蹟，以及中國多年來屢次侵擾台灣的不友善做為，這對於即將恢復徵兵制的台灣來說，不失為一個建立敵我意識的好機會。

（作者現任研究專員，台北市民）

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