自由廣場》正視寵物登記問題

◎ 傅延文

目前我國動物保護法第十九條規定，經中央主管機關公告應辦理登記之寵物，於出生、取得、轉讓、遺失及死亡時，飼主應向地方主管機關或受託機構、團體依寵物登記管理辦法辦理登記。然問題經常在於當寵物是拾得、共同飼養或轉讓時，原登記人因故未辦理轉讓登記，當寵物輾轉好幾個飼主或時間久遠，已無法聯絡原飼主或原飼主不願意出面時，會造成寵物無法轉讓到實際的飼主上，當飼主須出國或保險時，會面臨到很大的阻礙。

學理上，寵物在法律上屬於民法之「物」，所有權及占有等法律行為依民法而定；而寵物登記的目的，在於督促飼主善盡責任，是一種行政管制的手段；因此，常見到登記人可能非真正飼主，真正飼主又可能非登記人，這樣的行政管制效用極為有限，尤其是原飼主失聯或不願出面辦理轉讓時，那麼寵物的權利難以受到保障。

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再者，如果報請動物收容所處理，那麼寵物必須先在收容所待著，管理人員須於三天內通知登記人，通知後七天內若未領回，則開放民眾認養，但現行的飼主卻無優先認養權，且收容所環境並不理想，這對實際飼主而言是難以接受，對寵物來說更是無謂的負擔，何況公告後，難保登記人領回再棄養。

因此，從寵物規制的行政目的來看，無非是飼主須確保能好好照顧寵物至終老，當登記人欲轉讓予他人，雖未辦理登記轉讓，倘新飼主經動保機構確認其來源正當，占有非屬惡意，亦非遺失物，寵物可由該飼主持續管領，當經過七天原飼主不表示反對或無回應時，該飼主即應享有單方面要求變更登記之權利，如此才能真正達到管制的目的，又能讓寵物安心的待在真正愛護的飼主身邊。

（作者為臺灣海洋大學海洋法律研究所博士生，台北市民）

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