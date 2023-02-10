自由廣場》志同道合：台美21世紀貿易倡議

◎ 陳鴻達

今年一月「台美二十一世紀貿易倡議」順利完成一次談判，這原本是有重大時代意義的事情，但也引來「疑美論」者將其錯誤類比為「美版的服貿」。特在此說明此倡議的背景與重點，以避免有心人士惡意操作為認知作戰。

這些年來歐美開始思考以WTO為主體的全球化所帶來的功與過，並檢討出兩項當初意料之外的結果。第一項意外是，當時讓中國加入WTO，原是希望其融入全球經貿體系後，改變成一個更為開放的國家，結果中國藉由WTO的順風車經濟快速成長後，反而強化其霸權心態。第二項意外是，WTO過於強調市場開放，但對環境、勞工與反貪腐等包容性成長議題闕如，引發越來越嚴厲的批評，也驅動了全球化再進化的契機。這當中「友岸外包(Friend-shoring)」成為最重要的新趨勢，也就是國際供應鏈的連結或是市場的開發，一定要儘量扣緊「志同道合(like minded)」的戰略友邦，同時應追求納入更多進步價值的高品質貿易協定，才能提高市場韌性與風險抵抗力。而台美二十一世紀貿易倡議就是這新思潮下的產物。

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儘管台美二十一世紀貿易倡議的發展脈絡與目標，已經如前段所述那麼清晰，近來還是有所謂的「疑美論」者將其錯誤類比為「美版的服貿」。事實上這兩者有很大的區別。例如之前與中國的服貿協定之所以引發如此大的風波，那是因為其只談開放市場，完全忽略包括勞工權利、環境保護、促進中小微企業參與等進步價值。再加上台灣與中國兩邊市場規模的不對等、政治體制的差異、軍事威脅與中國國營事業的政策性補貼，更添加台灣社會被這個黑洞吞食的憂心。

而台美二十一世紀貿易倡議，追求基於包容性與永續性的成長，關心勞工權益與環境保護，強調公平競爭但不犧牲其他國家。此外由於數位經濟已轉變了我們貿易的樣態及方法，因此也需有新的配套，來因應數位貿易的興起。未來透過台美二十一世紀貿易倡議這塊敲門磚打開後，後面緊跟著高品質的貿易架構與政治效應，推進及深化台美經貿關係、提倡雙方共享價值，一起迎接新商機。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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