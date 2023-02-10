社論》誰在當「棋子」？

國民黨派黨副主席夏立言再度率團訪中，昨面見國台辦主任宋濤等中共高官，遭批配合中共統戰。國民黨主席朱立倫則聲稱，是為解決兩岸經貿問題，「沒有一絲政治考量」。這樣的辯解，毫無說服力。處理兩岸事務官員警告，中共先以莫須有理由，片面禁止台灣農漁產品，縱然釋放所謂「善意」，也是沒有紅利的統戰，國民黨是在幫「加害者」洗白成「施惠者」。在外界質疑聲中，國民黨仍執意前往，這在錯誤時機，選擇錯誤舉動。但對北京來說，正可利用國共合流，向外營造和平假象，為其惡名昭彰的戰狼形象，擦脂抹粉。

這幾年全球籠罩在從中國擴散出去的武漢肺炎疫情，各國忙於應付對抗武肺病毒，中共政權肆無忌憚戰狼出擊，破壞區域穩定，加強滲透他國，中共領導人習近平的狂妄中國夢，反而成了許多國家的噩夢。張牙舞爪中國形象，國際社會產生集體疑慮，主要民主國家逐漸站在同一陣線，從軍事、政治、科技及經濟上提高合作，共同應對中共帶給全球的威脅。俄羅斯入侵烏克蘭，中共向俄國靠攏，民主陣線更加速對中共的抗衡態勢。處處碰壁的北京政府，近期試圖突圍外在劣勢，盼美中高層恢復對話，轉守為攻。不料，中共間諜氣球侵入美國領空並遭到擊落，美國國務卿布林肯取消訪中，中共的圖謀落空，被打回戰狼原形。

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布林肯原訂五日訪問中國，如果這劇本沒有改變，國民黨八日組團赴中，就能在美中互動的大氣氛，「掩護進行」。藍營在面對批評時，也能振振有詞聲稱，美國高層都能到中國，為何國民黨人不行。但這同步盤算，卻人算不如天算，互信已薄弱的美中關係，再因中共的入侵情蒐，讓全世界更看清楚戰狼政權的面貌。美國拜登總統前天在國情咨文嗆中，強調北京若威脅到美國主權，將採取行動保護國家。美國維護主權的強硬姿態，並取消美中會談，更凸顯國民黨人執意赴中的愚騃，以及對國際局勢瞬息萬變，乏於敏銳與應變之能。這不禁令人懷疑，夏立言的中國行，是否全然在北京擺佈下進行，即使拜登政府收手，美中關係都已「退潮」，仍看到一群國民黨人在「裸泳」。朱中央若不是自願被中共利用，或果如其所言，就是已昏聵到，「沒有一絲政治考量」。

當然，國民黨這般行徑，並非首次。近日前副總統連戰出書，大談二○○五年與當時中共領導人胡錦濤會面，以及建立的國共平台。然而，中共當年通過「反分裂國家法」，把對台動武條件法律化。這項破壞台海和平之舉，民主國家有諸多質疑。但因「連胡會」登場，國民黨為中共擦脂抹粉，形同對其立法動作背書。去年，美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中共發動圍台軍演，當主要民主國家齊聲批判時，夏立言卻銜命朱中央，以關懷台商為由赴中，實際與中共官員會面，助其緩解窮兵黷武的負面形象。民進黨執政時，國共兩黨沆瀣一氣，台海交手，國民黨看似保有角色，實則配合北京行動，邊緣化以及矮化我們的中央政府。中共作為最大獲利者，揮之即來的國民黨，則淪為中共用來分化台灣社會的一枚「棋子」。

然而，甘為「棋子」，只能慨嘆這是百年政黨的墮落。這幾年來，經過政府與人民努力，台灣的國際形象備受肯定，與中國形成強烈的反差。穩定台海最關鍵力量的台美關係，亦快速增溫。部分藍營人士，製造不實「疑美論」，持續造謠美國不會幫助台灣防衛。美軍前年自阿富汗撤出，俄羅斯去年入侵烏克蘭，中國官媒全力操作美國不值得依靠，台灣內部也不時出現唱和論調，稱美國將會「棄台」。還有統派人士自欺欺人，妄稱解放軍在台海與區域升高的軍事侵擾，僅是針對美國而來，台灣不該捲入美中對抗，或被美國人當成「棋子」，牽制中國的「偉大復興」。這些傾中派，把想要併吞我們國家主權、侵犯民主生活的敵人，恭迎為「王師」，進而離間破壞台美之間互信，這是在自毀我們的安全基石。當中共加大統戰的力道，我們必須更堅定與民主國家站穩同盟關係，這不僅不是棋子，而是為團結最大的民主支持力量，守住台灣，讓台灣與區域更加安全。同樣，因應中共的步步進逼，我們朝野主要政黨若無法一致對外，當遇到小利小惠，便急奔赴中國，被中共分而治之策略所操弄，終將弱化台灣，這更是真正的「棄台」之舉。

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