自由廣場》蔣萬安改善行人地獄的笨方法

◎ 范綱植

近期國際報導，台灣雖為觀光友善國家，卻屢屢發生行人於斑馬線行走，因車輛未停讓行人先行而遭撞擊受傷或致死事故頻傳，稱之為「行人地獄」（Living hell for pedestrians），引起國內媒體以及眾多網友共鳴，並成為最新流行詞彙。

針對行人地獄此一存在已久的公共問題，民眾滿心期望政府提出可提出有效的興革方案，無論是增加路口科技執法設備，強力取締未禮讓行人路權之汽機車駕駛、開放民眾自行舉證檢舉、增派警力巡邏開罰違規併排臨停車輛等，民眾或多或少可以感受到政府改善行人地獄的決心。

請繼續往下閱讀...

沒想到，新官上任的台北市長蔣萬安市長竟率全台地方行政首長之先宣布，即日起要執行「機車全面退出人行道」，並預告將先行塗銷仁愛路一、二段及敦化北路等市中心人行道上的機車停車格。

或許名門之後、自小到大無須以機車代步、更無須煩惱停車問題的蔣萬安市長，無法體會市區機車停車格對於機車通勤族的珍稀性與重要性。

事實上，目前機車於人行道邊緣之政府劃設停車格停車規劃多年以來，多數機車騎士皆以牽引方式上人行道，對於行人傷害可能性甚低，現在卻成為改善行人地獄措施的第一槍，機車族莫名成為被汙名化的代罪羔羊，而這種「用錯誤的方法解決政策問題」，也顯現蔣市府對於公共政策問題建構的能力，有待加強。

（作者任職於大學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法