自由廣場》黑道不成為第五縱隊 須加強識共教育

◎ 陳啟濃

台北大學沈伯洋指出，台灣已有將近廿萬人跟中共統戰部門接觸過，而中共對於黑道更別有用心，有心收編為戰爭時的第五縱隊，直接在台灣本地發動策反攻擊。然而沈教授語重心長提到，不該將這些黑道人士標籤化，否則會逼他們上梁山直接投共。

毛澤東造反的許多概念與作風是來自他對「水滸傳」的閱讀，蔣介石年輕時也曾加入青幫。中華歷朝歷代政權的創建，都會運用幫會的力量協助。黑道就像水流一樣，可以成為政治的阻力，當然也能讓其成為政治的助力。

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現在中國最大的幫派就是中共政權，中共統治中國許多手段的運作方式是來自幫派的模式，除了秉持「順我者昌，逆我者亡」、「權力才是一切」的做法，甚至還「泯滅人性」。所以中共跟黑道有所差異處，有的黑道還會講道義講感情，中共是無神論，文革經驗可知，他們完全沒有仁義道德，而且必須斷絕親情倫理，才能在權力的爭鬥中立於不敗之地。

所以民主自由的國家，黑道才有存在的餘地，至於中共集權國度黑道只能充當政權的打手，中共是不會跟你推心置腹。台灣用法律治黑道，黑道到中國只能充當中共政權的奴隸，當中共不需要時，不必用法律就直接可將黑道剷除。

想讓黑道不成為第五縱隊，能在台灣危難之時不充當中共打手，就需要對他們加強知共識共的教育，深入認識中共陰暗的一面。

（作者曾任部隊政戰輔導長）

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